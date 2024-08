Denuncian posible abuso sexual contra una cadete en la escuela José María Córdova en Bogotá: “Sentí que me estaban tocando por todo mi cuerpo”

De acuerdo con el padre de la cadete, su hija tuvo que darse de baja frente a la falta de acción de los superiores - crédito ICBF

Un padre denunció un presunto caso de abuso sexual hacia su hija, Paola Cárcamo, una cadete de la Escuela Militar de Cadetes José María Córdova del Ejército Nacional de Colombia.

Según La W, el padre relató que el acoso y abuso fueron cometidos por superiores jerárquicos, nombrando específicamente a un capitán y a una teniente.

En su testimonio, el padre mencionó que su hija habitualmente recibía tocamientos inadecuados por parte del capitán Calderón. El capitán, según el relato, aprovechaba los momentos en los que la cadete se encontraba sola para realizar los acosos, a pesar de que ella se oponía y le pedía que no lo hiciera.

También mencionó que este capitán ya tenía antecedentes de comportamiento impropio. Por su parte, la teniente María Escudero supuestamente grababa y tomaba fotos de la cadete en distintas situaciones, incrementando el acoso.

El padre de la cadete sostuvo que debido a estas situaciones y la falta de respuesta de las autoridades del centro de formación, su hija solicitó la baja, razón por la cual ahora no es miembro de la Escuela.

“El comandante, el coronel Danilo Chaparro, no tomó acción alguna a pesar de que mi hija presentó los informes sobre lo sucedido”, enfatizó.

En la denuncia se puede leer que: “yo me encontraba prestando servicio de centinela de alojamiento femenino de IV nivel donde yo ya había entregado puesto de centinela, me dirigí al alojamiento femenino a costarme a dormir porque ya falta poco para que fuera la diana, me quite la botas y con camuflado (...) aproximadamente de entre las 1:40 a 3:00, sentí que me estaban tocando por todo mi cuerpo, me estaba medio despertando cuando me destape la cara vi que mi teniente Escudero Reyes María Isabel dio unos pasos atrás me moví de un lado a otro y empiezo a escuchar regaños me levanto rápido y me puse firme, mi teniente empieza a decirme unas cosas cuando alce la mirada me percate que estaba grabando así a mí, yo seguía firme y guarde silencio, hasta que ella se fue del alojamiento”.

Según el Ejército tiene protocolos para prevenir la violencia de género - crédito Ejército Nacional

Añade que “(...) hasta la diana que mis cursos empezaron a comentar lo que había pasado y me preguntaba cosas de por qué mi teniente la tenía montada a cual lo único que yo respondí que me sentía incomoda y no se sentía raro porque ella me toco y solo se cuándo me desperté (...) comente que ella vio a mi teniente llegar y que ella entro y se dirigió directamente a mi catre al cual yo no entendí el por qué cuando otra dijo que ella estaba buscando algo en mi lado pero como es un oficial se hicieron las dormida y que durante ese proceso por los lados de la Rondón sonó un celular, pero ella hizo caso omiso seguía donde yo me encontraba. Yo comente mi inconforme a unos de mis curso masculino y en especial a los de mi aula pero también le conté a mi madre comentando la situación al cual ella me dijo que hiciera un informe de lo sucedido al cual yo para evitar problemas”.

Lo que dijo el Ejército

En respuesta el Ejercito emitió un comunicado en el que asegura que “la señorita Paola Alexandra Cárcamo Sandoval, no es actualmente miembro de la Escuela Militar de Cadetes de acuerdo a decisión voluntaria de retiro tramitada por la misma ante esta institución de fecha 17 de agosto del 2024. En el tiempo que la señorita Paola Alexandra Cárcamo Sandoval fue alumna de esta Escuela Militar, se le brindó acompañamiento y apoyo continuo de un equipo interdisciplinario, con el propósito de atender sus preocupaciones y brindarle apoyo integral junto a su núcleo familiar”.

Según la denuncia de la cadete, los hechos ocurrieron mientras ella se encontraba durmiendo - crédito Colprensa

Añaden que “respecto al documento que contiene los hechos publicados de un presunto acoso sexual, los mismos no fueron puestos en conocimiento de manera oficial por las vías establecidas en la Escuela Militar de Cadetes; sin embargo, se realizarán las verificaciones pertinentes para establecer los hechos de conformidad con los parámetros establecidos en la ley 1862 de 2017 (...) asimismo, la Escuela Militar de Cadetes cuenta con políticas de aplicación de perspectiva y enfoque de género, junto con protocolos estrictos para la prevención de la violencia de género, así como vías claras de atención y respuesta ante posibles situaciones de abuso o acoso sexual”.

No obstante, pese al pronunciamiento, la institución no habla puntualmente de los señalados en el caso, o de las acciones que tomaron en su contra, ni tampoco anuncia la apertura de una investigación que revise los hechos o dice si ya hay una en marcha, entendiendo que aseguran que hay protocolos para prevenir la violencia de género. En especial porque el padre de la cadete asegura que ella se dio de baja ante la situación y la falta de acción de sus superiores.