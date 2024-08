Protestas y enfrentamientos en la Secretaría de Movilidad, por un mal operativo de tránsito

Se registraron fuertes protestas y enfrentamientos - crédito Secretaría de Movilidad

La Secretaría de Movilidad en Bogotá fue escenario de protestas y enfrentamientos entre conductores de aplicaciones y las autoridades.

Un grupo de motociclistas bloqueó las entradas de la entidad, ubicada en la Calle 13, para manifestar su inconformidad con lo que consideraban un mal operativo de tránsito evitando el ingreso de usuarios y funcionarios.

El afectado alegó que, en el momento de la inmovilización, no estaba trabajando para una aplicación, por lo que consideró que la medida era injusta. En consecuencia, un hombre decidió encadenarse de manera indefinida en las instalaciones de la Secretaría de Movilidad, exigiendo la devolución inmediata de su automóvil y denunciando que fue llevado a los patios de manera arbitraria, alegando abuso de autoridad.

Por mal operativo de tránsito, conductores protestaron en la Secretaría de Movilidad - crédito Bogotá Tránsito / X

Reinaldo Urrego en diálogos con el medio City TV contó sobre el abuso que sufrió: “Me dirigía al terminal del Salitre a llevar a un familiar-amigo, me salió como tal el servicio de mensajería, lo tomé y cuando fui a recogerlo, los policías de tránsito me abordaron por delante y por detrás, realizaron el respectivo proceso que no fue legal, pero lo hicieron”.

El hombre afectado agregó también que “yo no me quise bajar del vehículo, ellos lo que hicieron fue subir el carro a la grúa y así lo llevaron hasta los patios “.

Por su parte, la conductora Adriana Marín, indicó al medio: “Tomamos la decisión de amarrarnos a la reja para que ellos cedan, porque no es posible que digan que él trabaja para una plataforma cuando no era así, él estaba recogiendo una mensajería “.

A través de un comunicado, la Secretaría de Movilidad respondió a las manifestaciones violentas y rechazó estas acciones al irrespeto hacia la ciudadanía y sus colaboradores.

La Secretaría de Movilidad respondió a las manifestaciones violentas - crédito @SectorMovilidad/X

Además, por medio de sus redes sociales informaron sobre la suspensión de sus servicios ante la protesta, como lo explicó la subsecretaria de servicios de la ciudadanía, Adriana Iza, “somos una entidad de puertas abiertas donde se han tratado varios espacios de diálogo, sin embargo no toleramos las manifestaciones violentas que pongan en riesgo la integridad de todos los ciudadanos y a las personas que trabajan en la Secretaría”.

Fue así como la entidad informó que a las personas con citas programadas se les envió una notificación por correo electrónico o mensaje de texto con una nueva fecha para su trámite.

Además, la Secretaría lamentó los inconvenientes causados y reafirmó su compromiso de proporcionar servicios eficientes y oportunos, en cumplimiento con los requisitos legales.