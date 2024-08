“Me gustaría que fuera mi ‘sugar mommy’, es muy linda”: opositor del Centro Democrático asegura haber quedado flechado de Cabal tras conocerla en persona

Según Kaid Gram, el suyo fue amor a primera vista - crédito @kaidmd2 / TikTok

Mucho se ha dicho sobre la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal e, incluso, en el pasado, se han utilizado sus fotos, desprevenida o en bikini, para hacer memes y burlas en su contra.

Sin embargo, el mito de que su rostro imita a la perfección lo “fea” que esta la situación en Colombia estaría mutando, gracias a un video del creador de contenido Kaid Gram en el que admitió que, aunque no está de acuerdo con muchas de sus posiciones políticas, es una mujer atractiva.

“Nea ¿a ustedes no les ha pasado que les cae mal alguien, pero simplemente no se pueden meter con el físico porque esa persona no es fea?... Me pasó con Cabal, conocí a la Cabal, la senadora más odiada de este país. Yo le tiro mucho hate por redes sociales, por el twitter (X), pero esa vieja no es fea, ella es linda. Es muy linda”, sostuvo a través de su perfil en la plataforma Tiktok.