Kevyn expuso la razón por la que terminó su relación con Natalia en el ‘Desafío XX’: se enteró de un video íntimo

Kevyn y Natalia tuvieron un amorío en el Desafío 2024 - crédito Canal Caracol

La temporada 2024 del reality show Desafío XX no solo ha captado la atención de sus seguidores por las emocionantes competencias y desafíos, sino también por los intensos dramas personales que se han desarrollado entre los participantes. Uno de los temas más candentes ha sido la relación entre Kevyn y Natalia, una conexión que ha generado gran revuelo tanto dentro como fuera del programa.

Ambos competidores comenzaron un amorío durante el curso de la competencia, lo que rápidamente se convirtió en uno de los puntos focales del espectáculo. La situación se complicó cuando se reveló que Kevyn estaba involucrado en una relación sentimental fuera del Desafío XX, lo que llevó a un escándalo de infidelidad.

La situación entre Kevyn y Natalia parecía seguir una trayectoria complicada después de que él decidiera terminar su relación con su novia. Aunque muchos esperaban que la ruptura de Kevyn con su pareja fuera el inicio de una nueva etapa con Natalia, la realidad fue diferente. Al regresar a la ciudad, el distanciamiento entre ambos se hizo evidente y Kevyn sorprendió a todos al confirmar que la relación con Natalia ya no existía.

Kevyn, del ‘Desafío XX’, habría dado por terminada su relación por la acalorada situación - crédito Caracol Televisión

En ese momento, el desafiante ofreció una explicación, asegurando que la ruptura “no fue por su culpa” y resaltando su integridad al mantener la dignidad en la situación.

“Yo no le hice nada… la pelada es chévere y ya… como compañera aquí en El Desafío y ya, hasta ahí llegó todo. Yo tengo los pantalones bien puestos para no ponerme a hablar mal de otra persona y si esa personita cree que gana más hablando y diciendo cosas, pues eso es respetable”, declaró Kevyn. dejando claro que prefería no entrar en detalles negativos sobre su ex pareja.

A pesar de su postura reservada, Kevyn también se mostró crítico sobre la relación que mantuvo con Natalia. En sus palabras, manifestó que no se involucró en la relación con ella por motivos estratégicos o de cálculo. “Yo lo que hago lo hago de corazón, el que haga cosas por números es un payaso, pero se hicieron cosas que no valieron la pena, eso es aprendizaje”, aseguró, sugiriendo que la experiencia le había dejado lecciones importantes sobre sus decisiones personales.

El participante del ‘Desafío XX’ no pudo ocultar su molestia ante lo que sucedió - crédito @kevynrua75/Instagram

Aunque el tema no terminó allí. La conversación sobre Natalia se retomó en el comedor, donde Kevyn estaba acompañado por Guajira y Karoline. Durante una charla casual, Karoline preguntó a Kevyn sobre el video íntimo que había circulado en redes sociales y que involucraba a Natalia. La pregunta desencadenó una discusión en la que Kevyn compartió sus impresiones sobre el asunto.

“¿Qué tal el contenido de Natalia que viste por ahí?”, indagó Karoline, a lo que Kevyn respondió en tono de risa, pero con un matiz de desilusión: “Me llegó al celular ‘ahí está lo que usted tanto protege’, no me enviaron el video, me enviaron un pantallazo y lo busqué… Yo respeto eso, pero uff, me bajoneó muchísimo, me bajó muchas cosas… Ella ocultó muchas cosas”.

Natalia y Kevyn han sido el epicentro de comentarios por su romance en el reality - crédito Caracol Televisión

Las palabras de Kevyn reflejan un profundo desencanto y sorpresa por el contenido del video y cómo este afectó su percepción de Natalia. La revelación de un video íntimo ha añadido una capa de controversia a la situación, elevando el drama personal a nuevas alturas y dejando a los seguidores del Desafío XX con más preguntas que respuestas.

Desde la complicada relación con Natalia hasta la controversia del video íntimo, Kevyn ha tenido que enfrentar situaciones difíciles tanto en el programa como en el ámbito personal. Estos eventos han puesto de relieve la complejidad de la vida dentro del reality show y cómo las decisiones y acciones de los participantes pueden tener un impacto duradero en su reputación y relaciones.