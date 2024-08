Cony Camelo criticó a ‘Masterchef Celebrity’ y a sus televidentes: “El programa está editado para que la gente básica crea”

La participante de ‘MasterChef Celebrity’ le respondió a un televidente que criticó al programa de gastronomía - crédito @masterchefcelebrityco/Instagram

En la sexta temporada de Masterchef Celebrity, Cony Camelo ha sido una participante destacada tanto por sus habilidades culinarias como por su actitud en el programa.

Durante su participación, ha recibido críticas por parte del público y algunos compañeros debido a sus críticas y juicios hacia otros concursantes.

Esta percepción de los televidentes ha generado controversia y variados comentarios en las redes sociales: “Hola, ¿cuándo sales del programa, porfa? Estás demorada”; “¿Cuando sacan a Cony? Realmente es la aguja en el zapato”; “Ya sáquenla por favor se tira el programa que actitud tan pasivo agresiva comentarios fuera de lugar y envidiosos vieja ridícula”; “Es bien odiosita con los comentarios de las preparaciones de los demás compañeros 🙄”, son algunas reacciones que recibe la actriz en internet.

Sin embargo, las criticas se aumentaron cuando se convirtió en tendencia en redes sociales después de protagonizar un altercado con su compañero el comediante Franko Bonilla, durante un reto de parejas en el que tenían que concursar juntos: “¿Me toca con Franko? Tenaz que me haya tocado con Franko, yo hubiera preferido estar sola”, expresó en su momento.

Al parecer, la presentadora y cantante bogotana se cansó de los comentarios negativos de los detractores y le respondió contundentemente a su usuario, que expresó en la red social X que “da mucho asco ver cómo tratas a Franko en Masterchef hasta parece que fuera uribista”.

Ante estas palabras, la actriz destacada en la serie Los Reyes, donde interpretó a Hilda Reyes, contestó: “Si le da asco no lo vea. Además, esos programas están editados para que la gente básica crea lo que ellos quieren. Acomodan respuestas y frases para generar emociones y pasiones. Sea más inteligente, no sea usted el uribista. Imagine que es un noticiero. ¿Creería todo lo que ve?”, indicó dando a entender que el reality de cocina, del Canal RCN, edita los episodios para generar controversia entre los televidentes.

La discusión con el humorista sucedió en uno de los episodios del programa transmitido por el Canal RCN, donde Camelo perdió el control debido al estrés de la competencia. En medio de la prueba, la actriz gritó a su compañero hasta callarlo, lo cual fue ampliamente criticado por usuarios de redes sociales que calificaron su actitud de grosera y despectiva.

A la presentadora le llovieron críticas, especialmente porque en lugar de colaborar con Franko, la cantante comenzó a ordenarle que buscara utensilios de cocina: “¡Trámeme la mantequilla, por favor! Porfa, no te me desconcentres” y agregó en otra ocasión, durante el reto: “¡Trámeme la mantequilla, por favor! Porfa, no te me desconcentres”. Esta actitud provocó indignación entre los televidentes del programa, quienes expresaron su molestia en diversas plataformas digitales.

La actriz no solo recibió comentarios negativos por parte de los usuarios, sino también la chef Adria Marina la regañó y alzó la voz para tratar de calmar la situación, pero Camelo simplemente no la escuchaba: “¡Cony, esto sabe a galleta! Cony… pero que escuche. ¡Cony, te estoy hablando!”, indicó la chef mexicana.

La discusión fue un momento destacado de una serie de eventos que han colocado a Cony Camelo en el ojo del huracán, consolidándola como una de las villanas de esta temporada. Su comportamiento y comentarios hacia sus compañeros y la competencia la han catalogado de “arrogante” y “crecida”.

El momento tensionante no se limitó solo a los concursantes, sino que también se extendió al equipo de producción y a la audiencia. La actitud de Camelo y las constantes disputas han añadido una carga de drama a Masterchef Celebrity que, aunque puede ser un elemento atractivo para algunos televidentes, mientras que a otros les puede incomodar, puesto que afecta la dinámica del programa.

A medida que la sexta temporada del reality de cocina avanza, la tensión entre los participantes parece aumentar, especialmente con las sorpresas y retos que el programa presenta constantemente.