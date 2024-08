Congresista de Comunes bajo lupa: Corte Suprema abrirá investigación preliminar por escandaloso sistema de “vacunas”

Carlos Carreño, conocido en su vida pasada como ‘Sergio Marín’, es objeto de una investigación de la Corte Suprema por presuntas prácticas de extorsión en su equipo de trabajo - crédito Colprensa

Se conoció que la Corte Suprema de Justicia abrirá una investigación preliminar contra el representante a la Cámara Carlos Alberto Carreño, perteneciente al Partido Comunes, tras una denuncia revelada en el programa Mañanas Blu, donde se expusieron acusaciones de extorsión dentro de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) del congresista.

La indagación, anunciada por el presidente de la Sala de Instrucción de la Corte, Misael Rodríguez, fue una acción de oficio que puso de manifiesto la importancia de supervisar y sancionar a los funcionarios públicos, independientemente de su afiliación política o historia personal, de acuerdo con Blu Radio y la periodista Camila Zuluaga.

El caso de Carlos Carreño, que en su vida como miembro de las Farc era conocido como “Sergio Marín”, suscitó un debate sobre la relación entre los acuerdos de paz y la responsabilidad legal de quienes optaron por reintegrarse a la vida política. Aunque el congresista contaba con los beneficios de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por su participación en los acuerdos de La Habana, las denuncias actuales se referían a presuntos delitos cometidos después de noviembre de 2016.

Este punto fue crucial, ya que cualquier infracción posterior a esa fecha debía ser investigada por la justicia ordinaria, y en este caso, correspondía a la Corte Suprema de Justicia, dado su estatus como congresista.

Detalles de la denuncia: un sistema de “vacunas” dentro del Congreso

La denuncia presentada por el medio citado describió un mecanismo de extorsión organizado dentro de la UTL del representante Carreño. Según la investigación periodística, el representante exigió montos mensuales de entre $200.000 y $500.000 a los integrantes de su equipo de asesores legislativos. La situación fue corroborada a través de soportes transaccionales y testimonios de varios empleados y exempleados, que relataron cómo se desarrolló este esquema.

Según los testimonios, los empleados mencionaron que Carreño reaccionaba con ira cuando le informaban sobre su incapacidad para hacer los aportes que él consideraba una “contribución” al partido. Un testimonio presentado a Blu Radio indicó: “Hubo momentos en los que algunos integrantes no podían cumplir con los aportes, y él reaccionaba con ira, dejando claro que quien no cumpliera enfrentaría consecuencias, como perder su empleo”.

Esta práctica, según las fuentes, se venía presentando desde 2018, pero no se investigó hasta abril de 2023, cuando un derecho de petición anónimo exigió al congresista Carreño explicaciones sobre estos hechos.

La reacción del congresista de Partido Comunes a la denuncia

En respuesta a las recientes acusaciones en su contra, el representante Carlos Carreño emitió un comunicado en el que rechaza categóricamente los señalamientos realizados por el medio de comunicación.

Según el comunicado, Carreño expresó: “Teniendo en cuenta la ‘denuncia’ publicada por un medio de comunicación el día de hoy, en el que de manera irresponsable me señalan de presuntamente ‘pedir dinero’ a miembros de mi Unidad de Trabajo Legislativo, me permito expresar que, tal y como le indiqué al equipo periodístico en su momento, nada de lo allí expuesto corresponde a la realidad. Es importante aclarar que durante mi trayectoria legislativa no se ha realizado ningún tipo de requerimiento económico o de otra índole a personas que han estado laborando y/o militando a mi lado”.

El congresista destacó la gravedad de las acusaciones, al afirmar que tanto desde sus curules como desde el partido, siempre han promovido la vigilancia ciudadana y se han comprometido con la lucha contra la corrupción. Finalmente, Carreño informó que solicitará al medio de comunicación que realizó la publicación, una rectificación formal respecto a la información divulgada.

Es relevante mencionar que el medio indicó que no tenía intención de retractarse debido a que poseía pruebas, y que con la apertura de la investigación preliminar anunciada por la Corte Suprema de Justicia tampoco consideraba hacerlo. De hecho, la periodista mencionada resaltó que los micrófonos del programa estaban disponibles para que él pudiera hablar sobre las acusaciones en su contra.