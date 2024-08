Chichila Navia habló sobres las causas de su trastorno alimenticio: “Lo peor que me pudo haber pasado fue ser actriz”

La actriz aseguró que la actuación la hizo ser más dependiente de una imagen física - crédito @chichilanavia / Instagram

La actriz Cecilia Navia, más conocida como Chichila, reveló en una entrevista lo difícil que fue afrontar y aceptar que padecía un trastorno alimenticio, el cual se agravó después de haber perdido peso.

La artista aseguró en el podcast Aún no sé que, tras adelgazar, le ofrecieron escribir un libro sobre su lucha, momento en el que se dio cuenta de que no era feliz y que aún dependía de su imagen.

“Escribir este libro no ha sido fácil. Me he tenido que enfrentar a mis impedimentos. El libro es sobre mi historia enfocada en un trastorno alimentario que me ha acompañado toda la vida, que desde los 7 años lo tengo, pero hasta los 40 yo le puse nombre; y lo otro es que cuando eres gordita y te adelgazas piensas que ya estás bien, pero mi cabeza seguía muy loca”, dijo.

La artista aseguró que cuando empezó a escribir el libro se dio cuenta de que todavía no era feliz. Además, aseguró que ser actriz la expone ante los ojos del público, lo que le afecta aún más.

“Yo me vine a enterar escribiendo este libro que lo peor que me pudo haber pasado a mí fue ser actriz”, añadió.