María Fernanda Cabal recordó los privilegios que tiene Gustavo Petro: “Farsante como todo un comunista”

María Fernanda Cabal recordó los privilegios que tiene Gustavo Petro - crédito Montaje Infoabe (Miguel Gutiérrez/EFE - Colprensa)

La senadora opositora María Fernanda Cabal se refirió al presidente Gustavo Petro como “farsante”, en la tarde del lunes 19 de agosto de 2024, luego de que el primer mandatario asegurara que a los ricos del país no les gusta que un presidente “café con leche en la piel” les pidiera hablar de frente y “sin puñaladas por la espalda”.

En uno de sus últimos discursos, durante la asamblea del partido Colombia Humana, del que hace parte el jefe de Estado aseguró que los mismos que gritan “fuera Petro” son los que buscaron el genocidio de los 5.000 militantes de la Unión Patriótica: hecho que se registró desde su creación, en 1984, hasta 2002.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

“¿No le gritan a Petro los ricos del país fuera Petro?, ¿no están reproduciendo el mismo mensaje que lanzaron cuando mataron a 5.000 militantes de la Unión Patriótica?, son los asesinos los mismos que gritan ‘fuera Petro’”, afirmó el presidente en el encuentro.

En ese sentido, el primer mandatario agregó que esa clase política es a la que no le gusta que un presidente de tez morena y al que, supuestamente, no le interesa hacer parte de la oligarquía, se haya sentado de ‘’tú a tú” y los pueda mirar a los ojos como presidente de la República.

El presidente Gustavo Petro aseguró los ricos de Colombia no aceptan a un presidente de tez morena - crédito @GloriaFlorezSI/X

“No se pueden aguantar que alguien con café de leche en la piel y que no es de sus familias y que no le interesa ser de sus familias, ni conquistarse una esposa de sus familias, ni meterse a sus clubes, ni comprar sus acciones que les ha exigido hablar de tú a tú y mirando a los ojos y de frente. Y no con la puñalada trapera a los que estaban acostumbrados”, concluyó el presidente.

Dura respuesta de María Fernanda Cabal

Estas declaraciones de Petro ocasionaron que la senadora compartiera un mensaje a través de su cuanta de X, en la que contestó a las palabras del primer mandatario, por lo que terminó señalándolo de “farsante como todo un comunista”.

En su publicación, la congresista del Centro Democrático comenzó por recordar que el primer mandatario está casado con una mujer rubia de ojos azules y de estrato 6, haciendo referencia a los orígenes de la primera dama Verónica Alcocer.

También señaló que el primer mandatario pasa sus vacaciones en la región de la Toscana en Italia y que sus hijos estudian en universidades ubicadas en Europa, incluso, recordó que la familia Petro cuenta con una lujosa propiedad en Chía, municipio ubicado al norte de Bogotá.

“Casado con una rubia de ojos azules, estrato 6; pasa vacaciones en La Toscana, en Italia; tiene a sus hijos en universidades europeas; vive en una mansión exclusiva de “ricos” en Chía; y ha permitido la corrupción hasta con la sed de la Guajira”, aseguró la senadora.

La senadora calificó a Petro como un "Farsante" - crédito @MariaFdaCabal/X

Indemnización por exterminio de la Unión Patriótica

En medio de esta controversia, el Gobierno nacional, a través de la Presidencia de la República, anunció la entrega de 4.722 millones de pesos en indemnizaciones a 77 víctimas del genocidio contra los miembros y partidarios de la Unión Patriótica (UP). Es menester acotar que estas medidas hacen parte del cumplimiento de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) dictada el 27 de julio de 2022.

El proceso de pagos comenzó el 18 de abril de 2024 y se espera que para finales de mayo se hayan entregado 1.679 millones de pesos adicionales, alcanzando un total de 6.401 millones de pesos en reparaciones. De acuerdo con la información que compartió el despacho, la Unidad para las Víctimas será la encargada de efectuar dichas reparaciones económicas para los solicitantes, tal como lo ordena la sentencia de la Corte IDH.

En cuanto a la identificación de las víctimas, un papel clave lo juega la Comisión para la Identificación de las Víctimas de la Unión Patriótica (UP), establecida por el presidente Gustavo Petro, dado que dicha comisión tiene como objetivo reconocer e indemnizar a 677 víctimas directas de crímenes graves como desaparición forzada, ejecución extrajudicial, tortura, desplazamiento forzado, amenaza, lesiones, tentativa de homicidio y judicialización infundada.

Además, 761 víctimas serán indemnizadas por transgresiones relacionadas con violación a la integridad personal, garantías judiciales y protección judicial, así como 5.503 víctimas de violaciones graves a los derechos humanos.