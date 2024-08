ELN lanzó dura crítica al Gobierno nacional: “La paz total favorece el genocidio”

ELN arremetió contra la paz total - crédito Christian Escobar Mora/EFE

El Comando Central del Ejército de Liberación Nacional (ELN) volvió a arremeter en contra del Gobierno nacional y señaló que la “paz total” que impulsa el Ejecutivo contribuye al “genocidio popular”.

De acuerdo con el grupo armado ilegal, la política de seguridad que ha venido desarrollando el Gobierno liderado por el presidente de la República, Gustavo Petro, se compara con las medidas implementadas por la “élite dominante durante la historia de Colombia”. Además de señalar que el jefe de Estado “disfraza” su discurso de paz.

En ese sentido, la guerrilla sostuvo que, “la publicitada paz total sirve al genocidio continuado del liderazgo popular, diseñado para ahogar en sangre todo intento de cambio (…) mientras el presidente Petro habla en contra del orden de injusticia imperante, su plan de pacificación sirve a la perpetuación del régimen tiránico”.

A propósito de comparar la paz total con el genocidio, el comando central del ELN aseguró que las acciones del Ejecutivo con los procesos de paz buscan lavar la imagen y legalizar a bandas criminales y grupos paramilitares.

Las declaraciones de los líderes del grupo armado ilegal ponen en riesgo los diálogos de paz, el cese al fuego y el futuro de la política de Paz Total, una de las principales banderas del Gobierno Petro durante los últimos dos años.

Otty Patiño desestimó peticiones del ELN

Otty Patiño, alto consejero para la paz, desestimó la advertencia del máximo comandante del Ejército de Liberación Nacional (ELN) Antonio García, sobre la necesidad que el grupo al margen de la ley sea excluido de la lista de grupos armados organizados (GAO).

“El tiempo sigue corriendo y nada que el Gobierno de Gustavo Petro responde si va a sacar al ELN de la lista de los Gaos, tal como se acordó. Es un acuerdo sencillo, ¿qué sucederá con acuerdos más de fondo? ¡Qué peligro!”, escribió García en su cuenta en X.

En ese sentido, el alto funcionario aseguró en diálogo con RCN Radio que la petición del grupo armado implicaría presentar una ley en el Congreso de la República y en este momento “no hay ambiente favorable para eso”.

A su vez, sostuvo que “es suficiente lo que ya se ha hecho en considerarlos un GAO al margen de la ley, que es de alguna manera lo que lo caracteriza como un actor político”. El funcionario también aseguró que utilizar otro tipo de nombre o denominación es una decisión que se debe de discutir y aprobar en el Congreso de la República y no corresponde al jefe de Estado, Gustavo Petro.

Del mismo modo, el alto consejero para la paz aprovechó para enviar un mensaje al líder del ELN, que lo señaló de manipular la agenda de paz por mandato de los Estados unidos y las Fuerzas Militares.

En respuesta a las acusaciones, Patiño dijo que “la única persona que me orienta y que orienta a la política de paz en general es el presidente de la República. Los Estados Unidos no asisten a ninguna de las mesas en calidad de garantes y aunque existieran en calidad de garantes, los facilitadores tampoco me podrían dictar órdenes a mí”.

A propósito, aseveró que desconoce la propuesta confidencial que el Gobierno nacional presentó al ELN, además de explicar que no se encuentra en discusiones sobre el sistema económico con el grupo criminal.

“Nosotros estamos y nos movemos dentro del sistema capitalista, que tiene muchos modelos. En Colombia tenemos varias instancias de un modelo capitalista; el modelo socialdemócrata es un modelo, el modelo neoliberal es otro modelo, incluso el modelo de combinar las economías legales e ilegales con neoliberalismo”, agregó el alto consejero para la paz.