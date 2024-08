Adriana Lucía habló del extraño padecimiento que sufrió su hijo: “Salomón empezó a hablar incoherencias”

La cantante reveló en una entrevista que su hijo padeció de una extraña enfermedad - crédito @adrianalucia / Instagram

La cantante y compositora Adriana Lucía confesó en una entrevista para el pódcast Sinceramente Cris el difícil momento que vivió debido a la crisis de salud de su hijo mayor Salomón, justo antes de que ella tuviera que viajar a Medellín por compromisos laborales. La artista explicó que todo comenzó con un leve dolor de cabeza.

“Antes de salir le dije que se tomara un Dolex y que descansara un momento, recuerdo que en ese momento él tenía algo de sinusitis, pensé que no era algo grave, cuando llegue al aeropuerto le pedí a la niñera que le lo pasara al teléfono y cuando me lo pasa, Salomón empieza a hablar incoherencias, yo presiento que las cosas no estaban bien, pero yo ya estaba sentada en el avión”, explicó la cantante de cumbia.

Adriana confesó en la entrevista que gracias a su suegra, quien llevó al menor rápidamente al hospital, lograron atenderlo y evitar que su situación se complicara. “Yo le pido a la niñera que me pase a mi suegra y le pido a ella que se lleve al niño para la clínica, y yo sentada en el avión con una angustia, cuando yo aterricé y él ya estaba en la clínica listo para que le hicieran un TAC”, la cantante explicó que hasta el último momento tuvo la fe de que su hijo no tendría un diagnóstico grave, sin embargo, la situación empeoró.

La cantante aseguró que su hijo presentó un fuerte dolor con el que fue diagnosticado con migraña severa - crédito @cristinaestupinan / Instagram

“Yo estaba esperando en Medellín porque yo viajé con maquillistas, vestuaristas, músicos, entonces estábamos esperando que nos decían de Salomón. Al rato me llamaron y me dijeron que me devolviera porque al parecer mi hijo tenía un sangrado en el cerebro, nos devolvimos de una vez”, la cantante explicó que se devolvió de inmediato junto con su esposo.

En un video grabado por la suegra, mientras Salomón se encontraba hospitalizado, se ve al menor hablar con dificultad asegurando que no sabe cómo es su nombre. “En el video dice que no sabe ni su propio nombre ni el de su mamá, le preguntaron en qué lugar estaba y no supo responder, cuando vi el video no entendía, me decían que se trataba de un tema del lenguaje”, dijo la artista.

El diagnóstico de Salomón

En el tiempo que duró el vuelo de la cantante, los médicos hicieron los respectivos análisis y empezaron a descartar graves daños en el cerebro de Salomón. “Cuando aterrizamos la me dijeron que los médicos estaban dudando, entonces tenían que hacerle un estudio en el cerebro que se llama una panangiografía y lo tuvieron que pasar a una UCI, pero cuando yo llego él ya está normal, entonces me explicaron que él tiene un quiste aracnoideo”.

“Lo que me explicaron es que Salomón tiene más venas y más arterias, y parecía que era un sangrado o un tumor, y como era en el lado izquierdo del cerebro, pues es donde está el lenguaje, por eso él no podía hablar bien, pero también otro neurólogo le descubrió que tiene una migraña aguda que le produce amnesia, lo que quiere decir que se le puede volver a repetir, en ese momento vi la vida tan frágil”.

Después del diagnóstico de su hijo, la cantante reveló que Salomón debe estar en controles - crédito @adrianalucia / Instagram

La cantante aseguró que en ese momento sintió que su fe se debilitó por no entender la razón por la que su hijo estaba pasando por esa situación. “En ese momento se nos olvidó por completo nuestra fe, incluso en esos momentos son tan fuertes que discutimos con mi esposo”.

Las causas y cuidados de la migraña

El portal Mayo Clinic asegura que las migrañas se deben a cambios en la química del cerebro - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según en el portal experto en salud Mayo Clinic, la migraña se puede atribuir a cambios en los factores ambientales o cambios en el tronco encefálico y las interacciones con los nervios. También podrían existir desequilibrios en las sustancias químicas cerebrales, incluida la serotonina, que ayuda a regular el dolor en el sistema nervioso. Algunos de los cuidados a tener en cuenta son los antecedentes familiares, la edad y cambios hormonales.