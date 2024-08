Álvaro Uribe respondió a Gustavo Petro por discurso en Belén de Bajirá

Álvaro Uribe aseguró que en su mandato se entregaron más 50.000 hectáreas de tierra - crédito montaje Infobae Colprensa

En la tarde del lunes 19 de agosto de 2024, el expresidente Álvaro Uribe se refirió al discurso del presidente Gustavo Petro en Belén de Bajirá, Chocó, en el que el primer mandatario aseguró que se necesitan 100 billones de pesos para transformar lo que nombró como “territorio excluido”.

El 15 de agosto de 2024, el presidente Gustavo Petró aseguró que la sociedad colombiana es una de las más desiguales del mundo, algo que, según el primer mandatario, está argumentado en que “la violencia se genera cuando hay desigualdad social”.

En ese sentido, Petro agregó que en la Constitución de Colombia no se proclama que por tener un color de piel se deba ser pobre y que por tener otro se pueda ser rico; como tampoco, que por nacer en una región se pueda ser “seres tan desiguales desde el punto de vista de la economía y de las oportunidades de la vida”.

En su discurso, el primer mandatario aseguró que para que toda Colombia tenga agua potable se necesitan 100 billones de pesos, esto, como parte de la transformación del territorio excluido, incluso, agregó que esa cantidad de dinero es la que se gasta el Estado colombiano pagando la deuda externa que dejó el gobierno de Iván Duque.

El presidente anunció la sustitución de tierras en Belén de Bajirá - crédito @petrogustavo/X

“El territorio excluido tiene que ser la prioridad de la inversión pública, no hay otra forma de cerrar la brecha, y ese es lo que yo llamo el principio de un Acuerdo Nacional: si no lo hacemos, el territorio excluido seguirá no solamente sembrando hoja de coca, haciendo cocaína y viviendo la violencia de la cocaína a escala latinoamericana y americana, y mundial hoy, sino que tampoco construiremos una nación unida que se llame y sea grande, la República de Colombia”.

En cuanto a la sustitución de cultivos ilícitos, el presidente Petro aseguró que se debe buscar que la producción de un cultivo sea rentable “entonces con toda seguridad las comunidades campesinas se trasladarán al nuevo producto porque ninguno aquí ni en Colombia quiere la guerra. Esto es lo que queremos hacer aquí. No queremos fumigar, eso es un fracaso”.

Qué dijo el expresidente Uribe

A través de una publicación en su cuenta de X, el expresidente Álvaro Uribe Vélez se refirió al manejo de las tierras en Belén de Bajirá, por lo que recordó que entre octubre de 1999 y noviembre de 2000 el entonces Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora), adelantó la titulación colectiva para que en noviembre de 2000 adjudicara a varios consejos más de 50.000 hectáreas.

“A través de su Oficina Regional en el departamento del Chocó, adelantó el proceso de titulación colectiva y en noviembre del año 2000, la Gerencia General del INCORA concluyó el proceso y le adjudicó al Consejo Comunitario de CURVARADÓ 46.084 HECTAREAS y al Consejo Comunitario de JIGUAMANDÓ 54.973 HECTAREAS y estas tierras que hasta ese momento eran consideradas baldías, se convirtieron por mandato, en tierras comunales de grupos étnicos, inalienables, imprescriptibles e inembargables”.

El expresidente explicó el manejo de tierras en Belén de Bajirá en su mandato - crédito @AlvaroUribeVel/X

El expresidente agregó que en 2001 un grupo de empresarios desarrolló en el municipio un proyecto de palma africana a través de un proceso de apropiación ilegal de tierras, por lo que en el mandato de Álvaro Uribe “adelantaron un proceso de apropiación ilegal de tierras. Nuestro Gobierno adelantó todos los trámites que terminaron con las denuncias penales a los funcionarios y particulares que participaron en la actividad ilegal”.

Por último, el presidente Uribe aseguró que los títulos de tierras que habían sido parte del proyecto de palma africana del grupo de empresarios fueron devueltos a las comunidades étnicas que las habían solicitado con antelación.