Gabriel Murillo habló sobre la demanda que le pusieron por hacer un chiste sobre el Chocó: “Me alegra, para mí eso es una medalla”

El comentario de Gabriel Murillo es recordado por varias polémicas desatadas por sus chistes - crédito @elgordomurillo/X

El comediante bogotano Gabriel Murillo es recordado por haber sido parte del programa de RCN ‘MasterChef Celebrity’, pero también por levantar varias polémicas debido a sus chistes realizados en los especiales de stand up comedy ‘Mi primer aborto’ y ‘En la olla’, donde mencionó a los departamentos de Vichada y Chocó en sus bromas.

Precisamente en el chiste que realizó en su último especial de comedia sobre el departamento del Chocó desató tanto descontento en un sector de la población que se iniciaron acciones legales conta él, la más reciente la denuncia ante el despacho de la Fiscal General de la Nación por parte del personero municipal de Bahía Solano, Carlos Mario Cardona, por los comentarios que calificó de infames y racistas.

Los primeros minutos del especial de comedia han generado indignación en Colombia - Montaje Infobae ( YouTube Gabriel Murillo/Colprensa)

Gabriel Murillo en medio de la controversia generada por su humor provocador se refirió a la polémica desatada en el país. Durante una rutina, el comediante bogotano comentó con ironía que considera un triunfo personal que figuras políticas como la gobernadora del departamento y el personero municipal hayan decidido emprender acciones legales en respuesta a sus bromas.

“Estoy demandado por un chiste marica y yo digo bien, me alegra. Para mí eso es una medalla que me ponen, medalla que el Gobierno nacional me haya puesto a mí una demanda chimba por un chiste. Yo dije. Bueno, si me mandaron por un chiste les voy a escribir 17 chistes más ese departamento... Este es el primero: en qué se parece una senadora del Chocó al acueducto del Chocó, en que los dos no sirven para ni mierda. Sí, me van a demandar que me demanden por algo”.

El chiste aparece en el minuto 4:49

Asimismo, Murillo reveló que ha recibido amenazas a raíz de uno de sus chistes, aunque no perdió la oportunidad de hacer mofa de la situación. Con su característico sarcasmo, comentó que solo le falta incluir al sur del país en sus crueles bromas, pero que jamás lo haría, ya que eso lo llevaría a participar en otro reality de RCN.

“El Chocó es lindo, qué lindo Chocó... dicen que está hermoso, chimba vaya. Ya no puedo conocer las playas de Nuquí, ya no puedo ir a como cuatro departamentos de Colombia, ya estoy vetado. No puedo ir a la Costa, no puedo ir al Chocó, no puedo ir al Vichada. Solo me falta en el sur, al país del Amazonas o algo así, pero eso sí me da miedo. La verdad, burlarme del Amazonas me da miedo porque con todos esos indígenas y chamanes le meten una brujería, alguna vaina, y termino por ahí aceptando ir a La Casa de los Famosos.”

Cuáles fueron los comentarios de Murillo del Vichada y Chocó

El comediante, conocido por su éxito en redes sociales y su participación en el programa de YouTube ‘Con Ánimo de Ofender’, ha protagonizado dos polémicas que han resonado en los medios, debido a que algunas personas afirman haberse sentido lastimadas por sus chistes.

El más reciente en especial estrenado en marzo del presente año, ‘En la olla’, Murillo despertó descontentó por señalar que un producto lácteo vencido tiene el mismo olor que el departamento.

“El apartamento de mi mamá es limpio todo el tiempo y el mío es un asco, mi apartamento huele asqueroso todo el tiempo. Mis amigos dicen que mi apartamento huele a lo que huele el Chocó y yo creo que sí, un poquito. Yo no he ido al Chocó, pero yo creo que el Chocó debe oler como a Yogo Yogo vencido”.

Gabriel Murillo fue el segundo eliminado del reality MasterChef Celebrity -crédito @elgordomurillo/Instagram

En el 2021 Murillo estrenó su especial por YouTube ‘Mi primer aborto’, donde comenzó la furia de un sector del Vichada debido a un comentario que realizó sobre el narcotráfico y la región.

“Hay departamentos enteros de este país que no aportan. La Guainía, ¿eso qué es? El Vaupés, ¿eso qué? El Vichada... ¿la capital del Vichada es’ ¿A quién le importa cuál es la capital del Vichada?, ¿ese es el logo oficial del Vichada?, ¿eso dónde queda?, ¿Qué se da en el Vichada, aparte de guerrilla y perico? Nada más. Eso es lo que hay en el Vichada”.

En ambas ocasiones anunciaron acciones legales contra el comediante bogotano, quien ha señalado en distintos medios que la indignación no debe ser sobre un humorista sino sobre un político: “oféndanse con sus dirigentes, que los han dirigido mal y que no han dejado que estos departamentos progresen”.