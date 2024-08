Juliana Galvis habló sobre la dura situación que vive: “Este año perdí a la persona más importante en mi vida”

La actriz Juliana Galvis reveló los duros proceso que ha tenido que vivir por la muerte de su mamá - crédito @julianagalvisv/Instagram

La reconocida actriz Juliana Galvis abrió su corazón en medio de una entrevista para la revista Semana, en donde confesó cómo ha sobrellevado el proceso de la muerte de su madre y los retos a los que se ha enfrentado por su maternidad.

“Este año perdí a una de las personas más importantes de mi vida, y esa es una ausencia difícil, pero también he entendido que ellos, desde el otro lado, desde donde estén, siempre me acompañan y me mandan señales muy claras, y por eso hoy en día entiendo que cuando nos vamos, no se muere el amor, simplemente se transforma”, dijo.

El 9 de enero de 2024, la actriz confirmó desde sus redes sociales que su madre Beatriz Valdivieso había fallecido después de batallar con un silencioso cáncer que, según la actriz, se la llevó en 3 semanas. La mamá de Juliana empezó a presentar ahogamiento cuando realizaba trabajos que requerían esfuerzo, por lo que fue la primera causa de su visita al doctor, momento en que le descubrieron que tenía un derrame pleural y fue diagnosticada con cáncer en etapa 4.

La actriz confesó que después de la muerte de su mamá aún siente en amor de su madre con algunas señales que le da la vida -crédito @julianagalvisv / Instagram

“El 24 de diciembre me dijeron que ella tenía cáncer y el 26 que le hicieron la biopsia me dijeron que estaba en etapa 4, pero salió del hospital con oxígeno y salió muy bien”, en una entrevista para Lo Sé Todo, la actriz reveló que durante esos días tenía programado un viaje con su hija desde hace semanas, al volver a su casa, tuvo que recibir la noticia de la muerte de su mamá.

“Normalmente, duermo con el celular en silencio y ese día le puse sonido; lo segundo, es que Ágata se despertó esa noche a las 3:00 a. m., y me dijo ‘¡mami!’, y se volvió a dormir, a la media hora me llamaron que mi mamá se había muerto”, dijo.

En la entrevista con la revista Semana, la actriz aseguró que la muerte de su mamá la ha ayudado a ser más fuerte y a poder comprender cómo superar los retos que la vida le ha puesto. “Emocionalmente, todos pasamos por momentos difíciles y a veces se nos juntan cosas muy dolorosas. Este año particularmente para mí ha sido un año muy retador, muy doloroso, un tiempo de aprendizaje obligado, pero me ha permitido entender que cuando uno es agradecido con lo que uno tiene hoy, puede sobrellevar cualquier problema”.

La actriz Juliana Galvis aseguró que la muerte de su mamá la ha ayudado a entender los procesos de la vida - crédito @julianagalvisav/Instagram

Juliana confesó que su versión de hace un año no habría esperado en tener que enfrentarse a los duros retos que le trajo el 2024, por lo que asegura que ha aprendido a seguirle el ritmo a su vida. “Yo le tenía fe a este año, pero a veces Dios destruye tus planes porque seguramente vienen otros mejores, tal vez a la Juliana de hace un año le pediría que viera más y que aprovechara el tiempo para estar con quienes ama”.

Su rol en la maternidad

La también modelo, aseguró que el 2024 le ha permitido conocer a las personas con las que realmente cuenta en su vida, además de poder aprender a refugiarse en su hija, “Mi hija Agatha Ávila es el motor de mi vida, es lo más importante de mi vida entera, siempre le he dicho a ella que para que sea feliz, necesita una mamá feliz, y desde chiquita ha entendido la importancia del trabajo por lo que siempre ha visto a su mamá y su papá trabajar. Para mí ha sido muy fácil combinar mi rol de mamá con el rol de actriz”.

Juliana Galvis aseguró que encontró refugio en su hija - crédito @julianagalvisv/Instagram

Juliana aclaró cómo ha mantenido a salvo a su hija en medio de una era en donde varios famosos comparten contenido de sus hijos, lo que para muchos significa exponerlos; sin embargo, la bumanguesa asegura que mantiene precauciones. “Yo no soy tan complicada con el tema, y puede que no esté posteando todo el tiempo cosas de Agatha, pero no pasa nada si nos tomamos una foto de vez en cuando, y no hay una sola foto que yo postee sin preguntarle a ella antes”.

“Yo respeto profundamente a las personas que deciden no mostrarles la cara a sus hijos, pero en mi caso siento que es parte de mi vida y a ella le gusta”, explicó Galvis.