Gobernador de Antioquia solicita apoyo militar por combates en zona rural de Yarumal

Durante la noche del sábado 17 de agosto se reportó una complicada situación de orden público en el nororiente de Antioquia, por los enfrentamientos entre el denominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) y una de las disidencias de la extinta guerrilla de las Farc que ha provocado zozobra entre la población de la zona rural del municipio de Yarumal.

“Con urgencia se requiere presencia del @COL_EJERCITO en el corregimiento La Loma de Ochali (...) Bandidos del EMC- Farc y Clan del Golfo siembran terror en la población civil (sic)”, publicó el gobernador del departamento, Andrés Julián Rendón en su cuenta oficial de la red social X.

En su trino, Rendón señaló que la situación tiene atemorizada a la población, porque las hostilidades no se han detenido en el transcurso del día.

“Enfrentamientos, durante todo el día, entre estas estructuras criminales ponen en riesgo a los habitantes de esa zona rural (sic)”, informó.

Finalmente, el mandatario departamental volvió a cuestionar al Gobierno Nacional y la laxitud, que según él, tienen con los grupos armados ilegales.

“Una paz total de papel: rosas para los criminales, espinas para los ciudadanos (sic)”, concluyó en su publicación de la red social.

Trino del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, alertando por los combates en el corregimiento de La Loma de Ochali, del municipio de Yarumal. (Crédito: @AndresJRendonC / X)

Y es que Rendón ha descalificado los acercamientos del Gobierno Nacional entre el EGC dentro del anunciado “espacio de conversación sociojurídico” que abrieron en la búsqueda de que ese grupo armado organizado se desmovilice.

Dichas críticas tuvieron como consecuencia que el Clan del Golfo emitiera panfletos con los que los que lo señalaban de ser “un obstáculo” para el proceso, lo que se consideró como una amenaza contra el servidor público, y sobre la que el gobernador reaccionó a través de un video que publicó en X la semana pasada.

“No me inquieta lo que dicen esos bandidos. Ser gobernador de Antioquia, el cargo que me honra, es estar del lado de los antioqueños trabajadores, los que le ponen el pecho al sol todos los días y no con los enemigos del departamento y del país”, aseveró.

Ante esas amenazas, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, rechazó lo ocurrido y le exigió al grupo descendiente de las AUC dar verdaderas gestos de paz.

“Si en realidad tiene el propósito de reconciliarse con la ley, que empiece por respetar la integridad de los funcionarios del Estado y que cese en sus acciones delictivas”, destacaron de las declaraciones del alto funcionario en la cuenta de X del ministerio.

Crisis humanitaria en Chocó por cuenta de los enfrentamientos entre el ELN y el Clan del Golfo

Fotografía de archivo de un muro de una casa marcada con un grafiti de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN). EFE/Mario Caicedo

La situación de violencia en el occidente del país, también provocó una crisis humanitaria en el departamento del Chocó, donde completan las poblaciones de Nóvita, Medio San Juan, Istmina, entre otros completan dos semanas sometidos y confinados por cuenta de un paro armado que decretó el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que también mantiene enfrentamientos con el Clan del Golfo.

“El “Paro Armado” anunciado por el ELN en el departamento del Chocó se ha estado desplegando en constreñimiento de las comunidades durante los últimos 4 días. En medio de la disputa territorial con el Clan del Golfo (sic)”, señaló el jueves la gobernadora del departamento, Nubia Carolina Córdoba-Curi.

La mandataria regional indicó que por cuenta de estos enfrentamientos, a esos territorios no han ingresado víveres, por lo que podrían padecer hambre.

“Hemos hecho las verificaciones en los escenarios de ley, y mantenemos la alerta de afectación generalizada y el riesgo próximo de desabastecimiento en las zonas rurales de 6 municipios del San Juan, y municipios aledaños a estos con presencia activa del ELN (sic)”, agregó en su trino.