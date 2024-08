Familia colombiana murió en grave accidente en Estados Unidos: iban a celebrar su luna de miel

La familia murió en un impactante accidente en Colorado - crédito Wheat Ridge Police Department

Un trágico accidente de tránsito ocurrido en Colorado, Estados Unidos, generó conmoción, debido a que las víctimas son colombianos y un mexicano que se movilizaban por las carreteras de Colorado. Tres de ellos murieron y un bebé y el padre de familia resultaron gravemente lesionados.

Según información revelada por Telemundo, un camión de carga volcó en la interestatal 70 al noreste de Denver, lo que ocasionó que cayeran a la carretera 100 tubos plásticos de gran tamaño y uno de estos materiales impactó el carro en el que se desplazaba la familia colombiana.

Las víctimas mortales fueron identificadas como Rubén Rodríguez, mexicano de 33 años y las colombianas Juliana Plata Martínez, de 37 años, y Luz Melba Martínez, de 60 años, que había llegado a Estados Unidos el sábado 10 de agosto para asistir al matrimonio de su hija y era reconocida por ser comerciante en Girón, Santander.

En el accidente también resultaron heridos Daniel, un bebé de un año, hijo de la pareja fallecida, y Carlos Joaquín Plata, padre de Juliana. Ambos fueron trasladados a centros médicos y dados de alta.

Las autoridades de Denver señalaron la magnitud del accidente explicando que cada tubo transportado por el camión pesaba alrededor de 500 libras. El volcamiento ocasionó que estos materiales afectaran también a otros seis vehículos que se movilizaban por el sector. “El automóvil que se dirigía hacia el oeste fue golpeado por uno de los tubos, que pesan alrededor de 500 libras cada uno, después de que un camión que viajaba al este se volcara”, explicó la Policía local a los medios.

A través de las redes sociales, los seres queridos de las víctimas han iniciado una campaña de donaciones para reunir 95.000 dólares con el fin de cubrir los gastos que ocasionó el fatal accidente.

“Rubén y Juliana estaban comenzando su vida juntos. Dejan atrás a su hijo de un año, Daniel. Luz Melba y Carlos Joaquín vinieron desde Colombia para celebrar la boda. Estamos buscando apoyo para ayudar a estas familias en este momento increíblemente difícil. Los fondos se utilizarán para cubrir los costos del funeral, el sustento del pequeño Daniel y cualquier gasto adicional que pueda surgir”, indicó uno de los mensajes publicados en redes y que ha sido ampliamente compartido.

Cabe resaltar que tanto Juliana Plata Martínez, de 39 años, y su madre Luz Melba Martínez, de 60 años, fallecieron en el accidente al igual que Rubén Rodríguez, el mexicano esposo de Juliana. En cuanto a los sobrevivientes del accidente, se indicó que son: Carlos Joaquín Plata, el padre de la colombiana y el pequeño Daniel, que fueron atendidos por especialistas que lograron salvar su vida.

El siniestro vial tuvo lugar en la mañana del jueves 15 de agosto, cuando la familia se desplazaba por el noreste de Denver. La policía local indicó que el camión se volcó, provocando la caída de los tubos plásticos que se repartieron por ambos lados de la vía, alcanzando al carro en el que viajaban las víctimas.

“Nuestros corazones están con las familias que se han visto afectadas por la trágica pérdida de vidas del jueves”, indicó a su vez la Policía a través de un comunicado que fue publicado en sus redes sociales ante la gravedad de los hechos.

Los comentarios de apoyo no se hicieron esperar y en redes sociales como Facebook los internautas dejaron comentarios como “Dios mío que noticia tan triste”, “Que triste noticia, no me imagino el dolor de su familia. Gran señora, le recuerdo con mucho cariño. Mi más sentido pésame” y “Que Dios les de toda la fortaleza para estos momentos de profundo dolor a toda la familia”.