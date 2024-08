Procuraduría constituyó una agencia especial para la investigación sobre el presunto plan para atentar contra el Palacio de Justicia

Procuraduría General de la Nación designó a un representante del Ministerio Público para acompañar investigación de la Fiscalía - crédito Luisa González/Reuters y Procuraduría General de la Nación

Ante la gravedad de los hallazgos de las autoridades en dos inmuebles del sur de Bogotá, presuntamente relacionados con un plan para atentar contra las instalaciones del Palacio de Justicia, ubicado en el centro de la ciudad, la Procuraduría General de la Nación construyó una agencia especial que acompañe la investigación sobre los hechos.

El Ministerio Público designó al titular de la Procuraduría 175 Judicial II Penal para que cumpla el papel de representación en la investigación que adelanta la Fiscalía General de la Nación sobre el plan. Dicha indagación la adelanta la Fiscalía 176 de la Dirección Especializada contra Organizaciones Criminales, bajo el radicado 110016000097202410199.

“La agencia especial notificará de inmediato su designación como tal al despacho de conocimiento y, dentro de los cinco (5) días siguientes a la comunicación de este auto, registrará en el SIM un informe inicial pormenorizado del estado de la actuación”, se lee en la comunicación del organismo de control y vigilancia.

La seguridad del Palacio de Justicia fue reforzada por presunto plan de atentado - crédito Carlos Ortega/EFE

La persona designada para representar al Ministerio Público también deberá entregar reportes bimensuales sobre las diligencias y las gestiones que se hayan adelantado hasta el momento, siguiendo las instrucciones de la procuradora General de la Nación, Margarita Cabello, y las de la procuradora delegada María Mercedes Estupiñán Achury.

La Fiscalía, por su parte, informó que después de haber encontrado el material bélico en las viviendas, la fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón, junto con el director de la Policía Nacional, general William Salamanca, y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Gerson Chaverra, gestionaron el reforzamiento de la seguridad en las instalaciones.

“Estos hallazgos son objeto de análisis y hacen parte de la investigación que adelanta la Fiscalía General de la Nación, para determinar el origen y actores criminales que puedan estar tras la presunta planeación de ataques contra instituciones y personalidades, detectada en las últimas semanas”, precisó el ente acusador en un comunicado.

La Fiscalía General de la Nación emitió un comunicado sobre la situación de posible atentado en el Palacio de Justicia - crédito Fiscalía

Lo que se sabe del presunto plan criminal contra el Palacio de Justicia

Durante los procedimientos de allanamiento adelantados el martes 13 de agosto en dos inmuebles de la capital colombiana, la Policía Nacional y la Dirección de Fiscalía Especializada contra Organizaciones Criminales encontraron una maqueta que parecería replicar la estructura del Palacio de Justicia. Además, hallaron 68 cartuchos, dos proveedores para fusil 5.56, pólvora explosiva almacenada en 16 paquetes y un chaleco militar.

Según detalló el general William Salamanca, una de las viviendas que fue objeto de requisa pertenece a un presunto criminal con antecedentes de microtráfico, conocido como alias Alarcón. No obstante, el sujeto en cuestión fue asesinado un día antes de que se llevaran a cabo las diligencias de allanamiento, el 12 de agosto. En todo caso, el uniformado no aseguró que el hombre estuviera involucrado en el presunto plan para atacar el Palacio de Justicia ni que su muerte tuviera alguna relación con los hechos.

Autoridades hallaron maqueta que sería similar al Palacio de Justicia y material bélico - redes sociales

Sobre la maqueta que encontraron, sostuvo que todavía no es claro si corresponde o no a la estructura del recinto en donde yacen las Altas Cortes. “Pues yo también tengo mis preguntas, si corresponde o no al Palacio de Justicia, pero en principio no podemos suponer nada”, precisó en una rueda de prensa.

Mientras tanto, la Comisión Interinstitucional de la rama judicial y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial se pronunciaron sobre los hechos, rechazando cualquier acto que ponga en riesgo la vida de los magistrados y demás trabajadores que cumplen sus funciones en el edificio aparentemente amenazado.

“Los presidentes de las Altas Cortes coordinamos con las autoridades de seguridad las acciones de refuerzo y protección a las instalaciones del Palacio de Justicia y a todos los (as) servidores judiciales que allí laboran. Asimismo, prestamos toda la colaboración y apoyo para que las investigaciones transcurran de manera célere y efectiva (...). Este es un asunto de Seguridad Nacional”, se lee en el comunicado de las comisiones.

Altas Cortes indicaron que prestarán toda la colaboración necesaria para esclarecer posible plan para atentar contra el Palacio de Justicia - crédito @CConstitucional/X