Por una puerta de baño: un menor perdió parte de un dedo en un accidente en su colegio

Un niño de cuatro años sufrió una amputación en la falange del dedo meñique de la mano izquierda después de quedarse atrapado en la puerta de un baño de su colegio en San Gil, Santander. Las directivas de la institución Green Garden School emitieron un comunicado sobre el incidente, en el que estuvo involucrado otro menor del curso del niño.

Según lo informado por el colegio, tan pronto ocurrió el incidente, se activaron los protocolos de emergencia establecidos. “En compañía del Cuerpo de Bomberos, hubo atención y traslado inmediato en ambulancia al Hospital Regional de San Gil bajo solicitud de la madre de familia”, reportó Green Garden School. Durante la atención inicial en el hospital, se determinó que el menor necesitaba una intervención más especializada.

Un familiar del niño relató lo sucedido: “Yo recibí una llamada sobre las 11:38 de la mañana y me dicen que mi hijo se había cortado en el baño”, comentó según El Universal. Sin embargo, al llegar al centro asistencial, la situación era más grave de lo que inicialmente se pensó.

“En la ambulancia de los Bomberos, les pido que lo lleven al Hospital Regional de San Gil, donde él me dice que lo que ocurrió fue que le cerraron la puerta,” agregó el familiar al medio citado.

Tras la valoración, se hizo uso de la póliza de seguros estudiantiles contratada por la institución educativa, lo que permitió un manejo adecuado del caso. “Siendo la mejor opción, ser trasladado a Bucaramanga a la Clínica La Riviera,” afirmaron las directivas del colegio, que añadieron que allí se le proporcionaría el manejo quirúrgico y médico necesario.

El diagnóstico médico confirmó que el niño había necesitado la amputación de la falange del quinto dedo de la mano izquierda (meñique). “El pedacito del dedo no se le pudo pegar porque solo fue una hora después que el colegio lo entregó en una bolsa con hielo y no se sabía que tratamiento se le dio y el riesgo de infección era muy alto. Lo que me parece absurdo es que yo tenga que acudir a instancias como Bienestar Familiar, Inspección de Policía y Personería para que me colaboren y me hagan un acompañamiento en todo este proceso”, dijo el familiar del menor.

El colegio lamentó lo ocurrido y afirmó que realizan lo necesario para que hechos como este no vuelvan a suceder: “Como institución lamentamos profundamente la situación, no somos ajenos a su preocupación y afectación, por ello se ha realizado contacto telefónico con la abuela del menor quien quedó autorizada por la madre para recibir la comunicación”.

Además, indicó que los familiares ya fueron informados mediante el “canal de comunicación del colegio y el correo electrónico”. En este sentido, el colegio puso a disposición de la familia los videos relacionados con el incidente: “En ningún momento se pretende ocultar la verdad de lo sucedido”, destacaron en el comunicado. Sin embargo, explicaron que no podían facilitar una copia de las grabaciones “de la totalidad de la jornada escolar”, ya que las imágenes de menores de edad tienen carácter reservado.

Las directivas del colegio aseguraron que, aunque a diario se trabaja para minimizar cualquier tipo de riesgo en las instalaciones, sus estudiantes no están exentos de que ocurran accidentes. “Cuando lamentablemente ocurren, se atienden de conformidad con los protocolos de seguridad y con el seguro estudiantil adquirido por la institución”, precisaron.

“Entendemos la preocupación de los padres por su hijo al enterarse de la lesión del dedo de la mano izquierda, por aprisionamiento con la puerta del baño; sin embargo, a diario las personas que nos dedicamos a esta bonita labor, trabajamos para que este tipo de situaciones no se presenten”, concluyeron en el comunicado.

