“Invitamos a Harry y Meg porque me gustaron en Netflix”: prensa británica cuestiona a Francia Márquez tras visita de los duques de Sussex a Colombia

La visita de la realeza británica ha tenido a Francia Márquez como anfitriona - crédito Colprensa/Netflix

La visita de los duques de Sussex a Colombia ha sido uno de los temas más sonados en los últimos días en Colombia, puesto que el príncipe Harry y Meghan Markle estarán en el país en la antesala de lo que será la Conferencia Ministerial Mundial para la Eliminación de la Violencia Contra la Niñez.

Sumado a esto, la vicepresidenta Francia Márquez resaltó que la estadía de la realeza británica es importante para que se “permita seguir trabajando por el bienestar y los derechos de la niñez, los jóvenes y las mujeres, así como para tomar acciones contra todo tipo de discriminación”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

A pesar de esto, durante la llegada de los duques, una frase de Márquez provocó que la política colombiana fuera resaltada en la prensa británica, que pasó de destacar que el príncipe Harry y Meghan estaban en “un país asolado por el crimen” a una nación en la que la vicepresidenta destacó que los invitó porque “me gustaron en Netflix”.

“A Meghan y Harry los conocí a través de los medios de comunicación, pero, sobre todo, vi la serie en Netflix sobre su vida, su historia, y eso me conmovió, me motivó, me llevó a decir que Meghan es una mujer que merece venir a nuestro país y contar su historia. Su presencia, sin duda, será un fortalecimiento para tantas mujeres en el mundo”, fueron las palabras de Márquez.

Las palabras de Francia Márquez resonaron en el Reino Unido - crédito Reuters

El primer medio en resaltar las palabras de Francia Márquez fue The Sun, que tituló “Solo invitamos a Harry y a Meg porque me gustaron en Netflix”, para referirse al discurso dado por la vicepresidenta de Colombia en la llegada de los duques al país.

Este medio no tomó las palabras de Márquez con agrado, puesto que resaltaron que, de acuerdo con la vicepresidente, Harry y Meghan no hubieran llegado al país si no fuera por su “ridiculizado documental de Netflix”.

La publicación de The Sun provocó que figuras políticas como la senadora María Fernanda Cabal tomaran partido en redes sociales. La congresista resaltó en X que “no se pierde la capacidad de asombro”, para referirse a lo expuesto por la prensa británica.

La senadora resaltó lo mostrado por la prensa británica - crédito @MariaFdaCabal/X

Sumado a esto y con un emoji que representa una persona avergonzada, desde el partido Cambio Radical compartieron el artículo de The Sun, lamentando que Colombia esté siendo referenciada como una nación en la que no conocen a la realeza británica.

Este no fue el único medio en el Reino Unido que se refirió a las palabras de Márquez, ya que el Daily Mail también mencionó a la vicepresidente colombiana y su afición por la serie que protagonizaron los duques, pero también mencionaron los escándalos que ha protagonizado la política colombiana desde que ocupa su cargo.

“Un periodista local le preguntó a Márquez, quien ha sido acusada de utilizar helicópteros como taxis, por qué había invitado a la pareja a Colombia”, es parte del informe.

Las palabras de la vicepresidenta no gustaron en la opinión pública - crédito @PCambioRadical/X

Por otra parte, Sky destacó los motivos por los que Harry y Meghan, duques de Sussex, están en Colombia, puesto que esta visita ha generado controversia en el Reino Unido.

“Se espera que la visita ayude a mostrar el patrimonio cultural del país, pero también a centrar la atención en las prioridades personales de la pareja, como el impacto del mundo digital en los jóvenes, la celebración de la comunidad militar y el empoderamiento femenino”, resaltó el medio citado.

Sin embargo, no dejaron de lado las palabras de Francia Márquez sobre cómo conoció a los británicos por medio de Netflix, pero no como algo negativo, sino resaltando la forma en la que las plataformas de streaming logran conectar al mundo de cierta manera.