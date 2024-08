Gerente del Banco de la República indicó que en caso de hacer un recorte de tasas más agresivo: “Perderíamos credibilidad”

El gerente del Banco de la República Leonardo Villar destacó la importancia de una postura prudente del emisor - crédito Colprensa

Para asegurar el control de la inflación en Colombia hacia el objetivo que se tiene del 3% para finales de 2025, el Banco de la República mantuvo una postura prudente en su reciente recorte de tasas de interés. Así lo aseguró el gerente de la entidad, Leonardo Villar, que destacó los riesgos asociados a una reducción más agresiva de las mismas.

En la última reunión sobre política monetaria, el emisor decidió disminuir la tasa de interés en 50 puntos básicos, pasando del 11.25% al 10.75%. Sin embargo, según Villar, avanzar con descensos más profundos podría socavar la credibilidad del banco en sus esfuerzos por controlar la inflación.

“Bajar demasiado rápido la tasa de interés podría conducir a una situación donde el proceso de reducción no se cumpla, perdiendo la credibilidad en que la inflación alcanzará la meta en un lapso razonable”, explicó Villar, quien enfatizó que apresurar este proceso podría forzar a BanRep a revertir las disminuciones en el futuro cercano.

Un recorte demasiado acelerado, explicó el funcionario, podría llevar a ejemplos no deseados como el de Brasil, donde fue necesario corregir este indicador en varias ocasiones. “Podríamos perder la posibilidad de continuar ese proceso y nos veríamos obligados a revertir, por ejemplo, la reducción de la tasa de interés”, afirmó.

El mantenimiento de una postura contractiva fue considerado importante para preservar el margen de maniobra en la política monetaria. El gerente del emisor señaló que, aunque son conscientes de que la tasa de interés se encuentra en niveles altos, deben ser cautelosos para no poner en riesgo la credibilidad de su política antiinflacionaria. “Hemos sido cautelosos en ese proceso, no porque no seamos conscientes de que la tasa de interés está alta, sino porque sería deseable que fuera más baja dentro de un margen de tiempo controlado”, añadió.

Con los recortes en la tasa de interés hechos por el Banco de la República la tasa de interés pasó del 11.25% al 10.75% - crédito Colprensa

El mercado proyectó que la tasa de interés promedio se estabilice en torno al 8.59% para finales de este año. Sin embargo, el objetivo del Gobierno y del Banco de la República se mantiene en alcanzar una tasa que ronde el 8.5%.

Así mismo, Villar reiteró que las expectativas se alinean con el cumplimiento gradual de las metas inflacionarias y la estabilidad del sistema económico del país. Mantienen la expectativa de que el proceso de reducción de las tasas logre que la inflación cierre en torno al objetivo del 3% para finales de 2025, un esfuerzo que depende, en gran medida, de la prudencia y mesura en las decisiones de política monetaria adoptadas.

La junta del Banco de la República resalta riesgos inflacionarios y divide opiniones sobre tasas de interés

La reciente divulgación de minutas del Banco de la República ilustra los desacuerdos sobre la reducción drástica de tasas de interés - crédito Colprensa

La reciente divulgación de las minutas de la Junta Directiva del Banco de la República ilustra por qué muchos codirectores están en desacuerdo con bajar drásticamente las tasas de interés en Colombia. El documento detalla la decisión de reducir el indicador en 50 puntos básicos, llevándolo al 10,75%.

En dichas minutas se refleja una posición dividida entre los miembros de la Junta. Algunos codirectores consideran necesario que el emisor adopte una postura más laxa respecto a la política monetaria. Sin embargo, la mayoría aún percibe una serie de riesgos que aconsejan mantener una reducción controlada de tasas de interés debido a los altos niveles de incertidumbre inflacionaria.

La mayoría que apoyó la rebaja de 50 puntos enfatizó que avanzar hacia una política menos contractiva es posible, pero advirtió que una mayor reducción podría no ser sostenible. “Ello en razón a los riesgos que subsisten sobre el comportamiento de la inflación, los cuales reducen su probabilidad de convergencia a la meta en los plazos propuestos”, se lee en el documento publicado por el Banco de la República.

Una inflación de servicios cercana al 8 % es impulsada por la rigidez de arrendamientos y comidas fuera del hogar, según el Banco de la República - crédito Getty Images

Uno de los motivos que se destacan es la persistencia de la inflación de servicios, que se mantiene cerca del 8%, impulsada por la rigidez de rubros como los arrendamientos y las comidas fuera del hogar.

Adicionalmente, los codirectores señalaron que no se puede descartar la aparición de presiones cambiarias en un ambiente de elevada incertidumbre externa y volatilidad del precio del petróleo. Esto se suma a que las primas de riesgo para el país son relativamente altas en un contexto de perspectivas fiscales desafiantes.

En este entorno, el recorte de 50 puntos básicos representa una medida significativa traducida en una reducción de la tasa de interés real que sitúa a Colombia por debajo de las tasas de interés real de intervención de países como Brasil y México, que tienen tasas de inflación más bajas.