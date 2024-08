Julián Arango recordó su actuación en ‘Rigo’: cómo le ayudó Rigoberto Urán para preparar su papel de ‘Don Evaristo’

El actor bogotano reveló detalles de su interpretación en la serie de ‘Rigo’ - crédito Mateo Riaño /Infobae Colombia

El actor bogotano Julián Arango participó en la serie Rigo, del canal RCN, basada en la vida del ciclista Rigoberto Urán, que explora tanto su carrera deportiva como aspectos personales y de su entorno familiar. Arango, en diálogo con Infobae Colombia, se refirió a su papel Don Evaristo Rendón, el cual disfrutó al “máximo”.

Don Evaristo Rendón es un personaje crucial en la trama, representando una figura de un “usurero” que impacta de manera importante en la familia de Rigoberto. Arango, con su extensa experiencia actoral en telenovelas y series populares, aportó su autenticidad a este rol, con su habilidad para encarnar personalidades complejas y divertidas.

Para su participación se preparó intensamente y, además, contó con la ayuda del ciclista antioqueño, conocido como ‘el Toro de Urrao’.

“Este personaje de Evaristo no es un personaje de la vida real, son varios personajes que le hicieron la vida imposible a Rigo, entonces los juntaron a todos y salió este engendro que era Evaristo, pero conocí a Rigo, una lección de vida, de verdad, qué persona tan especial”, expresó el actor en conversación con este medio.

La serie Rigo, que narra la vida del deportista, muestra los desafíos y triunfos de Urán, desde su infancia en Urrao, Antioquia, hasta su consolidación como una de las figuras más destacadas del ciclismo a nivel mundial. Es por esa razón que el bogotano destacó la importancia de que esta historia de vida se diera a conocer en la televisión colombiana.

“Me alegro que hayan hecho una historia acerca de un colombiano así de berraco, de echado para adelante de ante todas las adversidades, el tipo le dijeron que no podía volver a montarse en una bicicleta y se montó. Ve el vaso siempre lleno, positivo, echado para adelante, con buena actitud, me enseñó muchas cosas de verdad conocerlo. Verlo lo chévere, lo bacán que es, siendo hoy en día la persona que es y el monstruo que es, porque en Colombia lo quiere uno mucho y todo, pero a nivel mundial lo que significa Rigoberto Urán es de verdad, uno no sabe, uno no se entera de lo fuerte que es”, añadió el actor para este medio.

Entre el elenco se destacan actores como Juan Pablo Urrego, quien interpreta a Rigoberto Urán, Ana María Estupiñán, en el papel de la novia del protagonista, Emmanuel Restrepo, como el hijo de Don Evaristo y muchos más actores reconocidos.

Para Arango, compartir con esta serie de talentos fue muy importante, pero sobre todo convivió más con su hijo en la serie ‘Carmelo’, interpretado por Restrepo: “Uno de los mejores regalos de Rigo fue haber conocido a Emmanuel, de verdad”, tuve la oportunidad de conocerlo bien porque pues viajamos juntos, como siempre hacíamos, viajábamos hasta Zipacón juntos, hablamos mucho, lo conocí muchísimo, una súper persona, sensible, talentoso, buena gente, mamador de gallo. Entonces nos entendimos muy bien, creo que eso se vio en pantalla, cuando lo trataba todo mal, había una que nos encantaba y era yo siempre le decía: ‘si te duele mucho amor (en acento paisa)’ y él después decía, cuando ya se empoderó un poco, ‘si te molesta mucho amor’, es un pequeño detalle, pero nos hacía reír mucho, la pasamos muy bien”, recordó en diálogo con este medio.

El actor bogotano destacó que el equipo de trabajo de la producción era muy bueno y que se divirtieron en los rodajes: “Todo el elenco de Rigo es espectacular y los personajes tú coges cualquiera y está bien y todo el universo que hicimos porque eso era como un gran engranaje, que todos nos debíamos al otro y sin Evaristo no existía Rigo” y todos, pues Sandra Reyes, Robinson Díaz, Andre Guzmán, Ella Becerra, Juan Pablo Urrego, lo que hizo y estoy dejando por fuera a casi todos, pero de verdad es una superserie, es de las que me llevo así en el corazón y de las que nunca se me va a olvidar por todo, por sus directores.