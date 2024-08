Tres jóvenes muertos por realizar “piques” de velocidad nocturnos en la costa: sus motos se estrellaron de frente

Los hechos se produjeron en las horas de la noche del 12 de agosto - crédito Getty Images y Municipio de Moñitos/Facebook

Un trágico accidente ocurrió el 12 de agosto en una carretera rural del municipio de Moñitos, en Córdoba, que cobró la vida de tres jóvenes.

Según los reportes de medios informativos locales, dos motocicletas colisionaron de frente en la vía que conecta el corregimiento El Bajo Limón con el sector de Bajo Blanco, un área rodeada de fincas. Vecinos de la zona informaron que el lugar es “frecuentemente utilizado por motociclistas para realizar carreras ilegales”, una práctica conocida como “piques”.

El impacto fue tan violento que las víctimas perdieron la vida en muy poco tiempo, aunque algunos testigos escribieron en redes sociales que la ambulancia pudo haberse tardado en llegar.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

“Para mí hubo negligencia al momento de llegar la ambulancia. Se pusieron hablar y a contar quién estaba muerto y quién no, y no les prestaron los primeros auxilios, porque uno ellos se estaba ahogando con la sangre al momento de subirlo en la camilla. Lo dejan caer. ¿Para qué están los paramédicos? Para prestar primeros auxilios, no para venir y recoger y llevar, yo tengo el video”, denunció el ciudadano y testigo Daniel Cuadrado en Facebook.

Así fue la ceremonia fúnebre de Fernando Lozano, en Moñitos, Córdoba - crédito Facebook

“Me parece tan mal el servicio de primeros auxilios... Ahí los paramédicos eran los de las ambulancias (...) cuando agarran a un muchacho del piso ni siquiera tienen cuidado... Dios mío”, denunció otra persona.

Las tres víctimas fatales fueron identificadas como Fernando Lozano, de la vereda Membrillal en Lorica, Jesús Andrés Tapia Rivero y Neider Luis Yepes Méndez, ambos de la vereda El Salto, informó Vanguardia.

Ellos sufrieron graves traumatismos craneoencefálicos, fracturas y laceraciones múltiples, debido al aparente exceso de velocidad, causa que está bajo investigación de las autoridades.

Este era Fernando Lozano, víctima mortal del accidente - crédito Facebook

Testimonios de residentes locales despertaron la sospecha de que los jóvenes estaban manejando bajo los efectos del alcohol. Sin embargo, las autoridades aún no han confirmado esta versión y han iniciado una indagación más contundente para esclarecer las causas exactas del accidente.

Uno de los vecinos comentó al medio santandereano que “se sospecha que uno de los motociclistas involucrados invadió el carril contrario”, lo cual habría provocado la colisión.

A través de las redes sociales, en especial la página de Facebook del municipio de Moñitos, Córdoba, los residentes de la zona manifestaron su preocupación acerca del estado de las carreteras en Moñitos y San Bernardo del Viento. Argumentan que el mal estado de las vías ha agravado la situación de los accidentes de tránsito.

“Últimamente muchos accidentes por allá”; “Licor???, casco???, luces??? Resultado evidente. En esa vía y en la de san bernardo no hay más accidente porque Dios los cuida (sic)”; “Mucho mucho cuidado la carretera esta nueva y es muy peligroso andar cón mucha velocidad Dios protejelos”, se leyó en la red social.

Este trágico evento no es un caso aislado. En diferentes medios se menciona cómo la práctica de las carreras ilegales ha cobrado la vida de varios jóvenes en la región. La policía local continúa sus investigaciones para identificar posibles participantes en este tipo de carreras y tomar medidas preventivas para evitar futuros incidentes.

Esta fue la foto que se compartió de Neder Luis Yepes, otro de los fallecidos - crédito Facebook

Según el medio, ante la gravedad del impacto y la hipótesis del consumo de alcohol, no se descarta la posibilidad de que se realicen pruebas toxicológicas a las víctimas como parte del proceso investigativo.

A su vez, los jóvenes fueron entregados a sus familias para que estas pudieran darles cristiana sepultura. Pese a que fueron identificadas las víctimas, no se conocieron fotografías de las tres, salvo de Fernando Lozano y Neder Luis Yepez Mendez. De este último, en la página del municipio se conoció un llamada la familia, para que acudiera al Cami de la población con urgencia, pues no habían logrado contacto con los seres queridos en un primero momento.

“No quieren escuchar, para luego estar las familias así porque no es una sino tres familias. Hoy con un dolor profundo en el corazón, fuerza para esas familias y paz en sus tumbas”, expresaron los habitantes de la región.