Petro fue acusado de tener el “estilo del dictador Maduro” tras señalar a Duque y a periodista de difundir ‘fake news’

La iniciativa de inversiones forzosas de Petro fue fuertemente criticada por el expresidente Iván Duque y la periodista Vicky Dávila - crédito Joel González/Presidencia - Álvaro Tavera/Colprensa

La red social X se convirtió nuevamente en el escenario de un intenso debate entre el presidente Gustavo Petro y el expresidente Iván Duque. Esta vez, la discusión giró en torno a la propuesta del jefe de Estado sobre inversiones forzosas en el sistema financiero colombiano, la cual generó reacciones inmediatas tanto en el ámbito político como en los medios de comunicación, controversia que hasta salpicó a la periodista Vicky Dávila.

Petro expresó su intención de implementar inversiones forzosas que obligarían al sistema financiero a destinar recursos para créditos en sectores estratégicos seleccionados por el Gobierno. Los sectores mencionados incluyen la industria exportadora, el mejoramiento de la vivienda y la economía popular.

El mandatario explicó que estas inversiones serían gestionadas por instituciones como Bancóldex, el Banco Agrario y el Fondo Nacional del Ahorro (FNA). Sin embargo, la controversia surge del origen de estos fondos, que provendrían de los depósitos de los clientes de los bancos, lo cual fue interpretado por algunos como una forma de “expropiación” de los ahorros privados.

El presidente Gustavo Petro ha resucitado un antiguo debate económico con su propuesta de implementar "inversiones forzosas" - crédito Juan Cano/Presidencia

Ante esta propuesta, la respuesta el expresidente Duque no se hizo esperar. El exmandatario, que fue un crítico frecuente de las políticas de Petro, calificó la propuesta de “mecanismo demencial” y “expropiación diferida”. A través de sus redes sociales, afirmó que el plan de inversiones forzosas podría llevar a una apropiación indebida de los recursos de los ahorradores.

El tema no quedó ahí, por lo que Petro acusó a Duque de engañar al país y de utilizar su red de extrema derecha para calumniar las intenciones del Gobierno. “De nuevo, le miente al país. Difunde la calumnia con su red de extrema derecha haciendo ver que la inversión forzosa, que deben hacer los bancos en créditos a la producción y no con créditos a la especulación o la economía fósil, es una forma de expropiación. Mentiroso”, contestó el mandatario.

Sin embargo, la confrontación escaló cuando Petro acusó tanto a Duque como a Vicky Dávila de difundir “fake news” sobre las inversiones forzosas, lo que según él podría causar pánico económico.

“El ‘fake news’ que lanzó Duque y Vicky sobre llamar a la inversión estratégica con la que el gobierno dirigiría la reactivación económica, con una expropiación del ahorro, es un delito y se llama pánico económico”, escribió Petro en su cuenta de X.

El presidente Gustavo Petro acusó a Duque y a la periodista Vicky Dávila de difundir información falsa sobre su propuesta de inversiones forzosas - crédito @petrogustavo/X

Ante las acusaciones de Petro, Vicky Dávila respondió que no se siente intimidada y denunció las declaraciones del presidente como una “amenaza”. La periodista expresó su confianza en Dios y en su inocencia, al sugerir que Petro no debería amenazar a la prensa de manera similar a un dictador.

“Usted es el presidente, no le queda bien amenazar a una periodista al estilo del dictador Maduro. Yo no cometo delitos, nunca los he cometido, ni los cometeré. Usted sí los ha cometido y se los perdonó el Estado. Espero que no quiera meterme a la cárcel ya que ahora tiene a su fiscal de bolsillo Luz Adriana Camargo. No me asusta, creo en Dios y él me defiende de usted y de todos los que me quieren hacer daño. Usted no es más poderoso que Dios. No se deje llevar de la ira que queda en evidencia presidente”, publicó la reconocida periodista.

Tras las acusaciones de Gustavo Petro, Vicky Dávila respondió que no temía de las “amenazas” del presidente - crédito @VickyDavilaH/X

Por su parte, el expresidente Duque compartió un video del director de Planeación Nacional, Alexander López, que reiteraba el plan de inversiones forzosas del Gobierno. El exmandatario sostuvo que utilizar los ahorros de los colombianos para financiar al Estado, en los términos planteados, confirma el “ímpetu expropiador” de la administración de Petro.

“Utilizar los ahorros de los colombianos para financiar al Estado en los términos que acá se dicen, corrobora el ímpetu expropiador del gobierno”, se lee en su mensaje.

Iván Duque calificó la propuesta de inversiones forzosas de Petro como un “mecanismo demencial” - crédito @IvanDuque/X