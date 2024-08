Laura Sarabia, directora del Dapre, exigió justicia por la muerte de menor en Istmina chocó por paro armado del ELN

El ELN anuncia un paro armado en Chocó, menor falleció porque impiden atención medica a la población - crédito FLICKR

El paro armado en el departamento del Chocó por cuenta del ELN cobró la vida de una menor, luego de que el grupo armado impidiera el traslado de la joven a un hospital. En el lugar se mantiene confinada más de cincuenta mil personas.

Esta situación generó la reacción de la directora del Dapre, Laura Sarabia, que por medio de su cuenta de X rechazó de manera contundente el lamentable suceso y exige justicia para la menor.

“La muerte de una niña inocente en Istmina a causa de un bloqueo armado es una tragedia que no podemos tolerar. Como madre, esta pérdida me rompe el corazón. Exijo justicia para ella y que los responsables respondan por este acto inhumano. Colombia merece paz, no más víctimas de violencia”.

La directora del Dapre se pronunció luego de que se conociera la lamentable muerte de una menor en Istmina porque el ELN le impidió la asistencia médica . crédito @laurisarabia/X

En medio del secuestro perpetrado por el grupo armado que se ha dado desde el pasado 11 de agosto, el alcalde de Istmina Jaison Mosquera Sánchez, acusó de total abandono por parte del Gobierno Nacional al municipio.

“Del gobierno no me han mandado ningún tipo de ayuda humanitaria para poder llevarles alimentos y ropas a algunas zonas. No me han ayudado. Prácticamente estoy solo. Yo le hago un llamado al Gobierno nacional a que nos mire, nos visite para que llegue la oferta institucional al territorio, a que traigan los programas del gobierno que beneficien, hay mucho desempleo, estamos solos”, dijo en dialogo con Blu Radio.