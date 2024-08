Gaula Militar custodia empresa de transporte público tras amenazas del Clan del Golfo en Barranquilla

Gaula Militar custodia empresa de transporte en Barranquilla - crédito Armada de Colombia.

En Barranquilla, el Gaula Militar Caribe se encuentra realizando un acompañamiento permanente a la empresa de transporte de servicio público colectivo Lolaya, luego de que se encontrara un supuesto panfleto extorsivo por parte del Clan del Golfo que daba 24 horas para llegar a un acuerdo y así “arreglar su situación”.

Los uniformados custodian permanentemente las instalaciones de esta empresa desde diferentes puntos, vigilando también las rutas de los vehículos con el objetivo de garantizar la seguridad de los empleados.

El coronel Dave Figueroa, comandante operativo de la Policía Metropolitana de Barranquilla, por medio de un comunicado oficial, sostuvo que este acompañamiento se extendió en varios sectores de la capital del Atlántico, principalmente en las zonas donde hay más casos de extorsión.

“Continuamos las investigaciones para esclarecer las circunstancias en las cuales son difundidos diversos documentos de tipo panfletarios, con amenazas en diferentes partes de la ciudad, sectores que están siendo intervenidos por la Policía Nacional a través de los Grupos Especializados como Gaula, Fuerza de Control Territorial, entre otros”, dijo el uniformado.

Figueroa agregó que “estamos implementando gestión comunitaria a través de un trabajo con la comunidad y las autoridades para contribuir a la construcción del tejido social en Barranquilla y los municipios del área metropolitana como Soledad, Malambo, Galapa y Puerto Colombia”.

El documento, presuntamente firmado por el frente ‘Carlos Daniel Fulaye Vargas’ del Clan del Golfo, ha generado consternación en la comunidad. Un vehículo de la empresa fue objeto de un acto vandálico mientras cubría una ruta al sur de la ciudad, a la altura de la Circunvalar con la Vía Cordialidad, una de sus ventanas fue alcanzada por una piedra.

Las autoridades descartaron que este hecho estuviera relacionado con el panfleto que también amenaza a otras empresas de servicio de transporte en Barranquilla.

“Por orden del Estado Mayor del Ejército Gaitanista de Colombia, se le informa a los señores propietarios de la empresa de transporte Lolaya, la cual tiene 24 horas a partir de hoy (miércoles 14 de agosto), para que se comunique con nosotros”, se lee en el comunicado del grupo armado ilegal. Agrega que se trata de un llamado a todas las empresas de transporte en el departamento: “Queremos entablar un diálogo de forma pacífica y llegar a unos buenos acuerdos, no solo con ustedes, esto es para todas las empresas de transporte terrestre que tienen su función en el departamento del Atlántico”.

Panfletos amenazan a rectores y profesores en colegios

Hay alerta en varias instituciones educativas del municipio de Malambo, Atlántico, luego de que rectores y profesores denunciaran haber recibido panfletos extorsivos de grupos criminales que les pidieron hasta 40 millones de pesos por no atentar contra sus vidas ni la de sus familias.

W Radio conoció el documento en el que Jairo Araújo, director administrativo del Colegio Santa Rosa de Lima, relató las amenazas de muerte hacia su familia y una integrante de la institución.

“He recibido “Panfletos” de un grupo de extorsionistas, que se autodenominan: “Los Lacayos”, me exigen cuarenta millones de pesos ($40.000.000.00) con la amenaza que si no pago esa cifra van a “asesinar” a mis hijos y a la Seño Mildred, esos panfletos fueron llevados al Gaula en su momento, nunca contesté a esas amenazas; el asedio por teléfono ha sido continuo, yo no he contestado esas llamadas de números desconocidos”, se lee en el documento.

Estas acciones han generado preocupación debido a la contundencia de los mensajes. Las autoridades se reunieron con el objetivo de tomar medidas frente a los hechos.