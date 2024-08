En plena quincena, usuarios de Bancolombia reportaron fallas en la aplicación

Usuarios de Bancolombia amanecieron sin saldo en sus cuentas- crédito Jesús Aviles / Infobae

En la mañana del jueves 15 de agosto, decenas de usuarios del Bancolombia reportaron fallas en la apliación de la entidad bancaria.

A través de las redes sociales, las personas denunciaron que al ingresara sus cuentas bancarias evidenciaron saldos incongruentes (una cifra menor a la que inicialmente tenían). En cambio, otros señalaron que sus saldos estaban en ceros.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Los usuarios molestos por esta situación expresaron: “y mi dinero? Por que no tengo el mismo saldo con el que me dormí ayer? Hasta me saquearon los bolsillos!!! Respuestas por favor y devolución. No contestan en ningún lado”; “Muy buenos días, señores Bancolombia que ha pasado con mi saldo en mi cuenta de ahorros, anoche me acosté con mas de 850.000 pesos y ahora me levanto y me encuentro con saldo en CERO PESOS?”; “Amanezco con la cuenta en ceros y en la línea de Bancolombia dicen que soporte empieza a laborar desde las 8 am. Por lo tanto nadie responde hasta las 8 am. Yo necesito usar mi dinero ya! No después de las 8 am. Pero la cuota de manejo si la descontaron puntual y sin errores”: fueron algunos de los mensajes en las redes sociales.

Por su parte, Bancolombia respondió que se trata de una falla y dio parte de tranquilidad a los cientos de usuarios: “Tu dinero y tus datos están seguros con nosotros”, informó con esta frase.

La entidad bancaria respondió que el dinero y los datos de los clientes están “seguros” - crédito Europa Press

Según con la entidad, una de las principales consecuencias de esta falla, es que no aparecen los saldos correctos. “En estos momentos es posible que no puedas ver tus saldos por algunos de nuestros canales, discúlpanos, lo estamos resolviendo”, respondió Bancolombia a las decenas de reclamos.

Además, la entidad bancaria aseguró que están validando el inconveniente, “lo estamos resolviendo e informaremos cuando ya esté solucionado. Les ofrecemos excusas”, sostuvo Bancolombia.

Usuarios de Bancolombia amanecieron sin saldo en sus cuentas - crédito @Hola_SoyJulito/X

De acuerdo con la información brindado por DownDetector, el sitio que monitorea fallas en sitios web y aplicaciones, las fallas iniciaron a reportarse desde las 4:00 de la mañana y están clasificadas en tres categorías principales:

Saldo de cuentas: 53 % de los reportes.

Transferencia de fondos: 35 % de los reportes.

Banca en línea: 12 % de los reportes.

Entre más denuncias de varios usuarios es que al intentar revisar repetidamente lo que ocurre, la aplicación se bloquea sin ofrecer ninguna solución. Esta situación tiene en alerta a muchas empresas y entidades realizan los pagos de nómina.

En redes sociales mencionan que están viendo que les aparece en $0 las cuentas de Bancolombia - crédito @Hola_SoyJulito/X

Recomendaciones para los usuarios

Según la entidad bancaria, son tres recomendaciones ante este tipo de situaciones:

Paciencia y calma: a pesar de lo frustrante que puede ser esta situación, el banco asegura que los fondos de los clientes están seguros y que están trabajando para restablecer el servicio lo antes posible.

Uso de cajeros y corresponsales bancarios: mientras se solucionan las fallas digitales, los clientes pueden optar por utilizar los cajeros automáticos y los corresponsales bancarios para realizar sus transacciones de manera normal.

Contactar al servicio al cliente: en caso de que algún usuario experimente problemas graves o requiera asistencia inmediata, Bancolombia invita a comunicarse con su línea de servicio al cliente para recibir la ayuda necesaria.