Quién es Angélica Jaramillo y cómo era su vida antes de caer en las drogas

Así era la actriz y cantante antes de confesar que consumía sustancias alucinógenas - crédito @angelica_jaramillov/Instagram

Angélica Jaramillo volvió a ser noticia al revelar abiertamente su consumo de drogas, una declaración que llamó la atención de sus seguidores.

La exparticipante del reality Protagonistas de nuestra tele en 2012 utilizó sus redes sociales para revelar la difícil situación que enfrenta hace varios años.

En un video, Jaramillo expresó entre lágrimas que “yo, Angélica Jaramillo, les voy a confesar que llevo varios años consumiendo drogas. No me hace feliz. No... Es felicidad momentánea, claro, para pensar o no sé qué, de temas fuertes que he tenido yo en mi vida”.

En su emotiva declaración, confesó haber consumido cocaína y tussi, y aseguró estar cansada de esta situación.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Angélica Jaramillo confesó públicamente su lucha contra el consumo de drogas - crédito @angelica_jaramillov/Instagram

El estado actual de la actriz y modelo generaron preocupación en el mundo del entretenimiento y en su comunidad de seguidores, la cual acumula más de seiscientos mil en la red social Instagram. Sin embargo, a pesar de la difícil confesión, Jaramillo ha recibido apoyo en redes sociales por su valentía para reconocer públicamente su problema de adicción y le han enviado mensajes de aliento.

“Llevo años consumiendo drogas… Es una felicidad momentánea, claro, para evitar pensar en temas fuertes que he tenido en mi vida”, añadió la cantante.

La exparticipante de ‘Protagonistas de Nuestra Tele’ reveló su difícil situación en sus redes sociales - crédito @angelica_jaramillov/Instagram

La trayectoria de la bogotana en el popular reality del Canal RCN, la llevó a ser una figura conocida en la televisión colombiana, pero a sus 38 años, ha llevado una carrera multifacética, como modelo, actriz y empresaria. Actualmente, se dedica a la creación de contenido en redes sociales y administra su propia línea de productos capilares, ‘By Angélica Jaramillo’.

Desde joven mostró interés en diversas artes como el teatro y la pantalla chica, participó en producciones como la Reina del sur, junto a Kate del Castillo; en Mujeres al limite e hizo un gira de teatro con la obra Entre pieles. También se dedicó a la música, específicamente en el género urbano y lanzó canciones como Vete con ella, Tu veneno, Quiero fiesta, Chica de la noche, Me pones mal, Magnate, entre otras.

En una video de Instagram, la actriz declaró haber consumido cocaína y tussi - crédito @angelica_jaramillov/Instagram

Se conoce que quedó viuda cuando su hijo Samuel tenía tan solo tres años, en la actualidad tiene a su pequeña Isabella y a pesar de que comparte imágenes de sus hijos, no muestra que está en una relación. La actriz ha demostrado en sus redes sociales el compromiso por desempeñarse como una buena madre: “Me siento sumamente orgullosa y agradecida con Dios por mis hijos, su amor incondicional, su ternura, compañía, llenan mi ser y mi alma, me hacen mejor cada día y me complementan”, compartió en una de sus publicaciones junto a sus dos pequeños.