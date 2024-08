María Fernanda Cabal criticó a Petro por su discurso en la Universidad de Caldas: “Se siguen robando el país”

La senadora se refirió al discurso del presidente Gustavo Petro en la Universidad de Caldas - crédito Jesús Aviles/Infobae

En la tarde del martes 13 de agosto de 2024, el presidente Gustavo Petro, junto al ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, inauguraron la primera Facultad de Inteligencia Artificial en el país, que funcionará en la Universidad de Caldas. Pero, en medio de su discurso, el primer mandatario se refirió a varios temas que causaron críticas entre sus opositores.

Una de las voces que se fue contra al Gustavo Petro fue la senadora María Fernanda Cabal que, a través de una publicación en su cuenta de X, aseguró que mientras el primer mandatario habla disparates en público, los hechos violentos en los que se registran masacres en el país aumentan.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

En su mensaje, la congresista se refirió a otros temas como el narcotráfico y la falta de inversión, incluso, aseguró que el robo del dinero del país continúa.

“Mientras Petro dice todo tipo de disparates en público, aumentan las masacres, crece el narcotráfico, cae la inversión, sube la gasolina y se siguen robando el país”, aseguró la congresista.

La senadora calificó las palabras del primer mandatario como "disparates" - crédito @MariaFdaCabal/X

Qué dijo Petro

En su reciente discurso en la Universidad de Caldas, el presidente colombiano Gustavo Petro tocó varios temas que reflejan su visión futurista y su deseo de posicionar a Colombia en el ámbito internacional. El primer mandatario enfatizó la importancia de la equidad y la innovación tecnológica en la generación de un “orden justo”.

Petro argumentó que la verdadera libertad solo se puede lograr a través de un “orden justo”, por lo que se refirió al cambio de escudo de Colombia: “Aquí el escudo, así no se vuelva ley, se escribirá como ‘Libertad y Orden Justo’, sin orden justo no hay libertad y para tener un orden justo necesitamos equidad, una economía que genere equidad y esa economía que genere equidad no será la de la fuerza muscular, será la del cerebro que trabaja colectivamente”; como también, subrayó la importancia de una economía basada en el trabajo colectivo y el ingenio humano como estrategia clave para superar problemas globales como el hambre, las guerras y las pandemias.

Gustavo Petro se refirió al cambio de escudo de Colombia - crédito @infopresidencia/X

En relación con la tecnología espacial, Petro reveló una conversación intrigante con representantes de Emiratos Árabes Unidos: “Los árabes de Emiratos Árabes Unidos nos dijeron algo que nos dejó un poco en silencio, nos preguntaron: ‘¿Y ustedes ya han llevado tejido humano colombiano a Marte?’,” mencionó el mandatario, que confesó que esta pregunta lo llevó a reflexionar sobre el potencial de Colombia en la exploración espacial y la vida extraterrestre.

Aunque admitió sentirse impactado por la pregunta, el presidente destacó la importancia de pensar más allá del presente: “Yo quedé un poco choqueado por la pregunta, pero entendí que ellos habían hecho un razonamiento más allá del presente”, explicó, dado que el futuro no consiste en encontrar vida en otros planetas, sino en llevar la vida desde la Tierra a otros mundos: “Lo que nos espera es llevar la vida a los planetas”, afirmó.

Además, Petro criticó a algunos políticos que él considera reacios a colocar a Colombia a la vanguardia. En ese sentido, el presidente expresó: “Políticos que no les gusta poner a la sociedad colombiana a la vanguardia, acostumbrados a ser el patio de atrás, acostumbrados a imitar, acostumbrados a no aprender, a no educarnos, a renunciar al saber por qué ya viene en lata, vendido en supermercados del conocimiento”.

El presidente Gustavo Petro se refirió a que Colombia debe estar a la vanguardia en el continente - crédito @infopresidencia/X

El presidente también subrayó la importancia de los proyectos innovadores y de adelantarse a lo establecido: “Entonces, este tipo de proyectos se ven esotéricos, extraños, nosotros no podemos, no somos capaces, eso no es para nosotros”, expresó sobre la facultad de inteligencia artificial inaugurada.

Petro también destacó el papel de Manizales y su universidad como ejemplos de avance en América Latina: “Si estamos hablando aquí de una facultad, la primera en América Latina, pues estamos hablando de ser vanguardia y es Manizales la ciudad a la que estamos pasando a la vanguardia”.