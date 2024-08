Incautaron 150 kilos de marihuana en una residencia en Medellín: la droga se distribuía alrededor de colegios y parques, aseguran las autoridades

Marihuana incautada en Medellín - crédito Alcaldía de Medellín

Las autoridades de la capital de Antioquia informaron que se dio un fuerte golpe a la criminalidad en la ciudad. Se trata de una importante incautación de estupefacientes.

El secretario de Seguridad y Convivencia, Manuel Villa Mejía, entregó información sobre la diligencia en la que se logró afectar las rentas criminales de una estructura dedicada a distribuir sustancias psicoactivas en entornos con presencia de menores de edad.

De acuerdo con el secretario de Seguridad, en un operativo contra un grupo delincuencial se logró incautar 150 kilogramos de marihuana. El funcionario explicó que en ese sitio no solo se guardaba la sustancia, sino que se dosificaba y desde ahí se distribuía para ser vendida cerca de parques y colegios de la ciudad.

“En el sector de Robledo, y luego de una diligencia de allanamiento, se logró la incautación de 150 kilos de marihuana. Allí no solo se almacenaba la droga, sino que se dosificaba y desde allí se distribuida para que fuera comercializada alrededor de colegios y parques públicos”, informó el funcionario.

Durante una rueda de prensa en la que el secretario entregó detalles de tres operativos que se ejecutaron en Medellín recientemente, aseguró que garantizar espacios seguros para niños, niñas y adolescentes es una prioridad para las autoridades locales.

“Este caso lo enmarcamos dentro de la lucha que tenemos nosotros por garantizar entornos seguros y protectores para nuestros niños y jóvenes. Queremos que los colegios y que los parques de la ciudad sean lugares libres de vicio, que estos lugares no sean utilizados por algunas personas para simplemente consumir drogas sin importarles si están al lado de nuestros niños y niñas”, dijo Manuel Villa.

“Esos lugares deben ser un entorno tranquilo, seguro, cuidador de esas personas indefensas que son lo más preciado que tenemos como sociedad”, añadió.

Este delito es prioridad para las autoridades de Medellín

El secretario de Seguridad dejó claro que el tráfico de estupefacientes está en la lista de los principales delitos contra los que se lucha en la capital de Antioquia.

Así mismo, indicó que no solo se busca garantizar los espacios seguros para menores de edad, sino atacar de raíz a esas estructuras criminales que se dedican a comercializar estupefacientes, pero además a conducir a niños, niñas y adolescentes hacia ese mundo de las drogas y la criminalidad.

“Insistimos en que el delito de tráfico de estupefacientes es uno de esos cinco delitos que tenemos como prioridad en la ciudad y que estamos combatiendo de manera contundente y frontal, y no solamente vamos a garantizar que los entornos como las instituciones educativas y los parques estén libres de consumo, sino que vamos también detrás de estas estructuras que se dedican al tráfico y no han entendido o no quieren entender que esto es una voluntad y una decisión de esta administración, de las autoridades, para que no sigan mediante el uso de las drogas condenando a nuestras nuevas generaciones”, indicó Villa.

De otro lado, se llevó a cabo un operativo en zonas turísticas importantes de Medellín como el parque Lleras y Provenza que dejó como resultado varios delincuentes capturados por el delito de hurto.

“Otro de los operativos se dio en el desarrollo de la estrategia que adelantan las autoridades locales para fortalecer a Medellín como un destino turístico” y hacerle frente a la explotación sexual de mujeres y niñas, señaló el secretario de Seguridad y Convivencia de la ciudad.

Capturados por hurtar a extranjeros en Medellín - crédito Alcaldía de Medellín

Según explicó el secretario Villa, en la diligencia se logró la captura de doce personas que se dedicaban a hurtar a turistas extranjeros en la modalidad de cosquilleo.

“Luego de labores de inteligencia se da la captura de doce delincuentes que se dedicaban a hurtar a ciudadanos extranjeros en el Lleras y en Provenza”, indicó.