Luis Alberto Posada ofreció un concierto gratis en Medellín después de haber tenido problemas con un empresario

El artista Luis Alberto Posada ofreció un concierto gratuito el sábado 10 de agosto desde el balcón de un bar en la zona de Provenza, en Medellín.

Este gesto, que sorprendió a locales y visitantes, sucedió después que Posada no se presentara en el evento ‘El Cantinazo de Palmahía’ durante la Feria de las Flores en Medellín. El intérprete, uno de los más esperados de la noche, denunció que los organizadores no le permitieron entrar al lugar a pesar de que estaba cerca y listo para su presentación junto a sus músicos.

El artista se quiso reivindicar con sus fanáticos paisas, así que cantó sus éxitos como Guaro, Corazón partido, El precio de tu error, Dueño de nada, Me tomas y me dejas durante casi dos horas.

“Anoche viví una de las experiencias más hermosas de mi carrera. Verlos a todos ahí, cantando cada una de mis canciones, sintiendo la música en cada palabra, fue simplemente mágico. Su presencia, su energía, y el amor que me brindaron desde el primer acorde hasta el último, me llenaron el alma”, compartió el cantante en sus redes sociales.

Posada, que es conocido como el “Caballo de la música popular colombiana”, organizó este concierto improvisado como respuesta a la negativa del empresario de no permitirle presentarse: “Este concierto fue un regalo de corazón, porque un artista del pueblo siempre cantará para el pueblo. Ustedes son mi inspiración y la razón por la que sigo haciendo lo que más amo. Gracias por permitirme ser parte de sus vidas, por compartir su alegría y por hacer de esta noche en Medellín un recuerdo imborrable”, añadió el intérprete del género popular.

La presentación musical gratuita conmovió a sus fieles seguidores, a quienes el propio artista cariñosamente llama “posadistas”: “Gracias por ese regalo que le diste a Medellín. Sos grande y que tú voz y legado sea eterno máster”; “Mi favorito por siempre 😍”; “Por eso eres papá de los pollitos”; “El caballo gracias por esta noche🔥👏”; “El mejor de los mejores maestros como tú ninguno”; “El mejor de los mejores, bendiciones 🙏🏻😍🙌 gracias por existir señor de señores”; “La voz más linda de la música popular ❤️ Grande Luis Alberto Posada”; “La voz de Medellín 👏”; “Único Luis Alberto posada todas sus canciones son espectaculares, su voz es única como vibran los corazones contigo el mejor “; son algunas reacciones en la publicación del artista.

Luis Alberto Posada dejó en claro que sus fans son lo más importante, y la noche del sábado lo demostró al afirmar que para él, la tarima es la manera de estar en contacto directo con ellos, más allá de los inconvenientes que puedan surgir en la industria. En sus redes sociales, el cantante expresó: “Gracias, Medellín ❤ ️ Nos vemos pronto, mi gente querida de Medellín los amo y sigamos cantando juntos”.

¿Por qué un empresario no dejó que Luis Alberto Posada cantará en Medellín?

Según un comunicado de prensa del artista, el incidente ocurrió el sábado 3 de agosto en el Centro de Eventos La Macarena. Posada explicó que llegó con su equipo con un retraso de 20 minutos debido a problemas mecánicos en el vehículo en el cual se desplazaban: “El carro tuvo desperfectos mecánicos, solucionamos y seguimos. Llegamos alrededor de 20 minutos tarde de la hora pactada para iniciar el show y me encuentro con que el empresario dio la orden de no dejarnos entrar”, declaró el cantante.

Posada también relató que parte de su equipo ya estaba dentro del lugar y que recibió la orden de desalojar: “Lo primero que quiero decir es que el organizador desaloja después de la presentación de mi colega Jhonny Rivera, diciendo: “Luis Alberto Posada no llegó”, lo cual es falso. Llegué y estaba afuera y el empresario no me dejó entrar. Muchos de ustedes lo saben, vieron a mis músicos afuera de La Macarena cuando estaban saliendo de allí”.