Shaira reaccionó al video de Mauricio Leal y arremetió contra Jhonier: “No me extraña, así es la mente de un psicópata”

El nuevo fragmento fue revelado por Focus Noticias. Al parecer Mauricio Leal se encontraba con alguien antes de morir - crédito @alejcol1997m/X/Focus Noticias

Shaira, conocida cantante de música popular, y por su estrecha amistad con el estilista fallecido Mauricio Leal, expresó su conmoción y descontento tras la aparición de un video en el cual Leal, supuestamente, declara haberse herido a sí mismo. Esta grabación muestra a Mauricio y a su madre, Marleny Hernández, poco antes de sus respectivas muertes.

El video publicado por Noticias Caracol muestra a Mauricio Leal momentos antes de su muerte, donde se le observa mostrando heridas en su abdomen y expresando su desesperación con las palabras: “ya no puedo más, nadie sabe lo de nadie”. Además, el estilista declaró, “me acabo de enterrar cuchillos y a mi mamá también”, mientras apartaba una cobija para exhibir las lesiones. Otro fragmento del video, difundido por Focus Noticias, revela a Mauricio preguntándole a otra persona “ya, ¿qué más hago?”, con el cuerpo de su madre visible en el fondo.

El mencionado clip, que no fue presentado previamente como prueba por la Fiscalía durante el juicio en contra de Jhonier Leal, el hermano de Mauricio sentenciado a 55 años de cárcel por el asesinato de ambos, suscita dudas sobre si Mauricio fue forzado a grabarlo. La autenticidad y las circunstancias de esta grabación están siendo seriamente cuestionadas. La primera en reaccionar públicamente fue Shaira, que pidió a sus seguidores no enviarle ni preguntarle más acerca del contenido del video, destacando que este tipo de imágenes solo avivan su dolor por la muerte de su amigo.

La cantante manifestó su descontento ante las revividas imágenes del estilista fallecido, Mauricio Leal - crédito shaira_oficial / Instagram

“Les quiero pedir el favor a los que me están mandando videos, comentando las fotos, preguntando qué pienso acerca de un video que está rondando de mi amigo, por favor, por mi tranquilidad, no me pregunten más”, escribió la artista en una historia de Instagram, acompañada de una foto bailando con Leal.

La cantante enfatizó que su dolor ha sido público y que luchó por la verdad, incluso arriesgando su vida, para que se hiciera justicia: “Yo a ustedes les mostré mi dolor, mi lucha para que se supiera la verdad. Hasta mi vida corría peligro porque el asesino en aquel tiempo seguía suelto y aun así no comí de nada. Pero algunos lo único que hablan era que yo estaba buscando un beneficio propio, cuando el único interés que tenía era luchar porque se hiciera justicia”.

Shaira aseguró que no le sorprende la grabación, sugiriendo que todo es parte de una cortada de Jhonier Leal, a quien calificó en términos muy duros. “Dejen a Maíto y a su mamá descansar en paz, a mí este video no me extraña… así es la mente de un psicópata”, concluyó la joven artista.

La cantante expresó su conmoción y descontento tras la aparición del video - crédito @shaira_oficial / Instagram

El caso de Mauricio Leal ha estado en el ojo público debido a las circunstancias trágicas y confusas de su muerte. En el video filtrado, Mauricio se despide y muestra claramente las heridas en su torso, dejando abiertas muchas interrogantes sobre la presión que pudo haber sufrido antes de su deceso.

La Fiscalía, que no incorporó esta grabación en el juicio contra Leal, podría volver a analizar el material a raíz de la controversia desatada y los comentarios de Shaira y otros seguidores del caso que exigen claridad sobre lo ocurrido. Mientras tanto, figuras del espectáculo y allegados a Leal siguen manifestando su duelo y solicitando respeto y privacidad, alejando cualquier especulación adicional.

Cabe agregar que ante este material, Ana Julieth Velásquez, abogada defensora de Jhonier, emitió un comunicado donde denunció la falta de garantías constitucionales durante el juicio de su cliente. “El proceso llevado en contra del señor Jhonier Rodolfo Leal Hernández por el presunto homicidio de su madre y su hermano, así como el presunto ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio: fue un proceso donde las garantías constitucionales para Jhonier brillaron por su ausencia... fue un proceso lleno de irregularidades”, afirmó la abogada.