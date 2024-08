“La realidad de las celebridades”: Vicky Berrío expuso a sus compañeros de MasterChef Celebrity mientras dormían

Roberto Cano, Paola Rey y otros concursantes fueron grabados por la comediante mientras descansaban durante el trayecto, generando contenido espontáneo y divertido- crédito vicky.berrio / Instagram

Vicky Berrío generó múltiples risas y reacciones en las redes sociales al publicar un video donde muestra a sus compañeros de MasterChef Celebrity durmiendo durante su viaje al departamento del Meta. La comediante antioqueña aprovechó el trayecto para captar imágenes espontáneas de sus colegas, revelando un lado poco visto de los famosos fuera de la pantalla.

Los participantes del reality gastronómico estuvieron en los llanos enfrentando diversos retos culinarios. En medio del viaje, Vicky Berrío decidió filmar cómo lucían sus compañeros mientras dormían, generando un contenido que, a su ver, muestra su apariencia “al natural”.

La primera imagen del video presenta al actor Roberto Cano, que ya estaba despierto y usando su celular. Jacko, otro actor en el programa, también aparece un poco después de despertarse de su siesta. No obstante, quienes generaron más risas fueron la cantante Martina, el actor Juan Pablo Llano, el humorista Franko Bonilla y, especialmente, la afamada actriz Paola Rey, al ser captados durmiendo de manera cómica.

Marcela, Nina, Carolina y Caterine recibieron elogios al ser grabadas durmiendo, destacando por su autenticidad y naturalidad - crédito vicky.berrio / Instagram

Entre otros colegas que fueron filmados y llamaron también la atención se encuentran el actor Alejandro Estrada y la periodista Dominica Duque, quienes suelen mostrarse muy cercanos dentro y fuera del reality. Las actrices Cony Camelo e Ilenia Antonini recibieron comentarios positivos, ya que lucían bien incluso mientras dormían. Por último, Marcela, Nina, Carolina y Caterine recibieron elogios por la genuinidad que mostraron en el video.

La publicación desató reacciones diversas entre los compañeros de Vicky Berrío. Algunos respondieron con risas y regaños, aunque Jacko agradeció haber sido filmado despierto: “Menos mal no me había jetiado todavía”. Sin embargo, el comentario que más destacó fue el de Carolina Cuervo, quien bromeó con la idea de tomarse revancha publicando una foto comprometedora de la misma comediante.

El video y sus reacciones muestran un lado más relajado y humano de las celebridades, generando un intercambio divertido tanto entre los participantes como con sus seguidores en las redes sociales, alimentando la conexión con el nutrido público que sigue el reality show.

La publicación de la comediante capturó la esencia auténtica de sus colegas, incluyendo respuestas divertidas y elogios por la cercanía y diferencia del contenido - crédito Canal RCN

Como era de esperarse los internautas no se quedaron atrás y llenaron la caja de comentarios del post con mensajes como: “Amo este MasterChefson un grupo tan lleno de lindas personas”; “Vicky eres el mejor descubrimiento de todos los MasterChef . Qué persona tan bonita eres, ojalá ganes”; “Jajaja Vicky eres el alma de ese programa, qué risa ese video, me encantó”.

¿Quién es Vicky Berrío?

Con una carrera multifacética que incluye la actuación, la danza, el malabarismo y el humor, Berrío se ha ganado un lugar especial no solo en los corazones de los espectadores, sino también entre sus compañeros de competición. Nacida en Anorí, Antioquia, Berrío abandonó su lugar de origen a una corta edad, buscando mejores oportunidades en Medellín.

Allí, pese a las críticas iniciales por abandonar el campo para dedicarse a las artes, logró consolidar una carrera profesional que la ha llevado a muchos escenarios. Desde 1999, es reconocida por su trabajo en la improvisación, el clown y el manejo de títeres, además de su fuerte influencia en el stand-up comedy.

Vicky Berrío: De Anorí, Antioquia, a la Cocina de ‘Masterchef Celebrity’ - crédito cortesía Canal RCN

Berrío estudió teatro con el objetivo de mejorar la situación de su familia. Aunque muchos dudaban de su decisión, cuestionando si se podía vivir de hacer reír, ella perseveró. “He pasado por momentos duros, no ha sido fácil, pero siento que Dios en mi vida me ha puesto en el lugar y con las personas indicadas para llegar a donde me ven ahora”, compartió en una publicación en su cuenta de Instagram.

Desde el inicio del reality, sus ocurrencias y humor la han convertido en una de las favoritas del público, a pesar de que sus primeras presentaciones culinarias no fueron las mejores. La popularidad de Berrío ha crecido rápidamente gracias a su carisma y a su capacidad para conectar con la audiencia a través de genuinas muestras de su vida y pasión por las artes.