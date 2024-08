Gobernadora del Valle le dará una casa a Tatiana Rentería por ganar el bronce de lucha libre en los Juegos Olímpicos

La conversación dio frutos, pues la joven tendrá una casa - crédito Gobernación del Valle / Instagram

Durante la jornada del domingo 11 de agosto de 2024, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, envió un mensaje para felicitar a Tatiana Rentería, debido a que en su paso por los Juegos Olímpicos de París 2024 se hizo merecedora de la medalla de bronce en la modalidad de lucha libre.

A través de una videollamada, la mandataria departamental le dedicó unas emotivas palabras a la luchadora y le agradeció por su disciplina. Incluso, aseguró que siempre iba a tener apoyo de su parte, debido a que logró una hazaña importante para el deporte nacional.

“Felicitaciones, estamos superorgullosas de usted, mi amor. Usted tiene un futuro inmenso, mija, porque está muy joven. Aquí va a tener todo el apoyo, usted sabe, como siempre”, dijo la gobernadora. La joven deportista respondió: “Muchas gracias… por ahí, si me pueden apoyar con una casita”.

La respuesta fue bastante positiva y Dilian Francisca Toro se comprometió a entregar la vivienda que tanto desea la joven, que ha comentado en varias oportunidades que es desplazada: “Yo dije que iba a dar dos casas al año, entonces la de usted es la segunda casa, oyó”.

El video del diálogo se difundió ampliamente por medio de las plataformas digitales y en el perfil de Instagram de la Gobernación fue acompañado con el siguiente mensaje: “Tatiana Rentería es un ejemplo de vida: ella no solo lucha sobre el tapiz, sino que ha sido una luchadora para salir adelante, superar las adversidades y cumplir sus sueños. A su corta edad, ella es la muestra de que el deporte salva vidas y es una herramienta transformadora de la sociedad”.

Las palabras de la atleta en las diferentes entrevistas de la jornada fueron bastante emotivas: “Lo hice por Colombia y por todos los que nos han apoyado (...) Como Yeison (López), yo también fui desplazada, este es el ejemplo que le damos a Colombia y a todos los niños que han sido desplazados. Hice fútbol, hice pesas, hice muchos deportes, pero me vine a quedar aquí (en la lucha libre)”, declaró.

Su hija, llamada Yeisy Leilan, habló en Noticias Caracol sobre el triunfo de Tatiana “Yo me siento bien por lo que ella hace por nosotros. ¡Yo quiero que la feliciten!” y agregó que su sueño es que su mamá “gane más medallas”.

¿Quién es Tatiana Rentería?

Tatiana, nació en Cali, pero tuvo que irse desde muy joven con su familia a Buenaventura, pues fue víctima del desplazamiento forzado, un evento que hizo más difícil su infancia. A pesar de estos obstáculos, encontró en el deporte una manera de hacer frente a sus problemas y es que probó disciplinas como el fútbol y el levantamiento de pesas, pero finalmente fue la lucha libre la que capturó su interés.

Desde pequeña, Tatiana tuvo que combinar su tiempo entre el estudio y el trabajo, debido a que a los 11 años se vio obligada a laborar para ayudar a su familia, recolectando madera y pescando, lo que le permitió contribuir al sustento de su hogar.

Esta dedicación la llevó a ingresar a la Fundación Servicio Juvenil Bosconia, un internado que se convirtió en su refugio durante la adolescencia. En este entorno, predominantemente masculino, fue donde Tatiana desarrolló una fuerte afinidad por la lucha.

Incluso en su adolescencia, Tatiana no dejó de trabajar y entrenar. Aunque a los 17 años se embarazó, esto no fue un impedimento para seguir trabajando por su sueño, pues después convertirse en madre, no dudó en regresar a las competencias, demostrando una vez más su fortaleza y dedicación a este deporte.