Escándalo en la Ungrd: Olmedo López no acudió a la Corte Suprema, este fue el motivo de su ausencia

Olmedo López es considerado un testigo clave en la red de corrupción en la Ungrd - crédito Colprensa

Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), no acudió a la cita que tenía prevista el lunes 12 de agosto ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, como parte de la investigación que adelanta el alto tribunal contra los expresidentes del Senado de la República Iván Name Vásquez y de la Cámara de Representantes Andrés Calle Aguas.

López, que negocia actualmente un principio de oportunidad con la Fiscalía General de la Nación, tras confesar su participación en el entramado corrupto al interior de la entidad, junto al ex subdirector del manejo del riesgo Sneyder Pinilla, estaba conminado a entrega su testimonio en este proceso; luego de que sus declaraciones a los medios de comunicación alertaran sobre la entrega de un supuesto soborno.

No obstante, no concurrió a la diligencia programada en el despacho del magistrado Francisco Farfán. Según se supo, López no asistió debido a que todavía no se define su solicitud de suscribir un acuerdo con el órgano de investigación judicial, a cambio de entregar información de prevalencia en las indagaciones que buscan desenredar el entramado de coimas y contratos en la Ungrd.

¿Por qué es clave el testimonio de Olmedo López?

Es válido destacar que en este caso, de acuerdo a lo dicho por el exfuncionario a la Fiscalía, Name –en ese entonces titular del Congreso– habría recibido un soborno de $3.000 millones, mientras que Calle Aguas al parecer obtuvo $1.000 millones; provenientes del contrato para la compra de 40 carrotanques para el suministro de agua en La Guajira, en el que se registraron sobrecostos por $14.163 millones.

A diferencia de López, Pinilla sí compareció ante el magistrado Farfán, en la cita que se llevó a cabo el 9 de agosto y que duró 10 horas, en la que no hizo uso del derecho a guardar silencio; es decir, que contó todo detalles relevantes del escándalo que involucra tanto a Name como a Calle Aguas, tal y como era su intención desde que envió una carta al togado para solicitarle que fuera escuchado.

En este caso, exfuncionarios del Gobierno nacional como el exministro del Interior Luis Fernando Velasco, el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) Carlos Ramón González, y la exconsejera para las Regiones Sandra Ortiz, ya comparecieron ante el alto tribunal, para entregar su versión tras la incriminación que hizo el exdirector de la Ungrd en este megacaso de corrupción.

En desarrollo...