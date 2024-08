Partido Liberal definirá continuidad del expresidente César Gaviria

La convención nacional se llevará a cabo del 31 de octubre al 1 de noviembre - crédito Mauricio Dueñas/EFE (EPA) EFE

El Partido Liberal confirmó que la convención nacional se llevará a cabo del 31 de octubre al 1 de noviembre de 2024, allí se definirá la continuidad del expresidente de Colombia César Gaviria.

En el mes de junio, el Partido Liberal, en cabeza del expresidente, notificó que dicha convención ya no se realizaría en agosto, sino en octubre, en donde se tomarán importantes decisiones frente al funcionamiento de la coalición y la elección de su nuevo director, así como un conversatorio frente a la realidad política y social del país.

“Será causal de pérdida de la Personería Jurídica de los partidos y movimientos políticos si estos no celebran por lo menos durante cada dos (2) años convenciones que posibiliten a sus miembros influir en la toma de las decisiones más importantes de la organización política”, dice la carta magna.

Varios sectores afirmaron que la convención debía organizarse en el año 2022; sin embargo, la Dirección Nacional mencionó que sus esfuerzos estaban enfocados en las elecciones nacionales, desde ese momento la directiva ha postergado el evento en reiteradas ocasiones. El representante a la Cámara, Juan Carlos Losada, es uno de los dirigentes del Partido Liberal que más ha cuestionado al expresidente César Gaviria, asegurando que ha intentado controlar la coalición sin importar las consecuencias.

“Sigo esperando que el presidente César Gaviria me responda un derecho de petición, que le mandé hace ya bastante tiempo, para que dé las explicaciones del caso de cómo va a llevar el proceso de convocatoria de la Convención Nacional Liberal, que estamos en mora de hacer”, explicó el congresista en una entrevista con La FM.

La convención debía realizarse en el 2022 - crédito Europa Press Europa Press

El representante manifestó en varias ocasiones que “es vergonzoso que el presidente César Gaviria quiera seguir manteniendo este partido en la plena ilegalidad, es vergonzoso que el partido más grande de la historia de Colombia, hoy, abiertamente prefiera violar las normas, no hacerle caso a los múltiples llamados del Consejo Nacional Electoral y seguirse burlando, no solamente de los liberales de base, sino también de los grupos parlamentarios que le hemos oposición a la presidencia de César Gaviria y que, por supuesto, exigimos que haya una Convención Nacional Liberal de manera inminente y que se haga con las garantías para elegir un nuevo director del Partido Liberal”.

El pasado 19 de julio del 2023, el Consejo Nacional Electoral (CNE) impuso una multa al Partido Liberal por 51 millones de pesos, esto por no haber convocado al evento, y ordenó realizarlo entre julio y noviembre de ese año, cosa que no sucedió. Según expresó Gaviria en una carta enviada al organismo electoral, la convención no se realizó como consecuencia de la concentración de sus militantes en las elecciones nacionales del año 2022.

Juan Carlos Losada, es uno de los dirigentes del Partido Liberal que más ha cuestionado al expresidente César Gaviria - crédito Camila Díaz/Colprensa

“Entendemos y somos conscientes de la importancia de llevar a cabo la Convención Nacional, pero su postergación no se debe a negligencia o arbitrariedad, sino debido a que los procesos electorales del año inmediatamente anterior y en el que nos encontramos inmersos requieren de toda nuestra atención y vigilancia”, afirmó el exmandatario en la misiva.

Por otro lado, el director del Partido Liberal recordó que la Corte Constitucional también ha intervenido en la autonomía de la coalición roja, en la cual, la entidad dejó sin efecto una sentencia del Consejo de Estado por esta misma situación.

“Cuando la Sección Tercera del Consejo de Estado el 5 de marzo de 2015 profirió una sentencia en la cual invadió la autonomía del Partido Liberal Colombiano, la Corte Constitucional la dejó sin efectos mediante la sentencia SU-585 de 2017″, subrayó en su momento el directivo.