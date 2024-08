Exparticipante del ‘Desafío’ reveló que abrir su página de contenido exclusivo fue la peor decisión de su vida

En una entrevista, el deportista aseguró que al inicio se dejó tentar por el dinero - crédito @davidgatobedoya / Instagram

El deportista y participante del Desafío XV Años, David ‘El Gato’ Bedoya, reveló en una entrevista para La Red que después de salir del programa en 2018 decidió embarcarse en la creación de contenido para adultos, negocio que al comienzo describió como exitoso, pues explicó que llegó a ganar 4.000 dólares en solo una semana.

“Era increíble usted pidiendo plata y que de un momento a otro en una semana te lleguen 4 mil dólares. Es una cosa de no creer, y desde ahí la percepción del dinero cambió, pasé de ganarlo con mucho esfuerzo a ganarlo muy fácil, sin embargo, todo cambió en un punto porque tenía dinero, pero estaba aburrido”.

El deportista aseguró que eso hizo que su percepción del público cambiara, pues asegura que al inicio deseaba mostrar contenido fitness, “lo que yo quería mostrar y construir cambió, y ahí me cuestioné si valía la pena dejar de ser feliz por tener dinero, fue un tema que me dejó mucho que pensar”.

El exparticipante de reality aseguró que en una oportunidad una empresa le canceló un gran contrato como patrocinador porque filtraron su contenido para adultos. “De un momento a otro la marca se dejó de comunicar y me enviaron un correo donde me informaron que el contrato se terminaba porque se habían enterado de mi plataforma de contenido para adultos”.

“Ellos al inicio me dijeron que, aunque muchos creadores hacían lo mismo, la diferencia conmigo es que yo tenía un enemigo, a ellos les llegó un correo anónimo de la ciudad de Ibagué diciendo que no podían creer que me tuvieran como imagen y le envió mi contenido. Eso destruyó mi mente, me llegué a sentir sucio”.

El ibaguereño confesó que por su trabajo con dicha plataforma llegó a perder a su pareja y muchas mujeres lo rechazaron por ello, “todos se empezaron a alejar, solo se acercaban los que me veían como objeto, como carne. Cuando yo entraba a una disco estaba el montón de personas que se me querían acercar solo para estar conmigo, pero sin respeto, como que se lanzaban solo porque tenía plataforma, pensaban que podían tocarme o molestarme y perdí el respeto del público”.

El deportista aseguró que durante esa época se rodeó de ambientes de alcohol y desórdenes que lo llevaron a cuestionarse sobre el cambio que debía hacer en su vida, “empecé a rodearme de entornos de fiestas y rumba, de personas que no entendía por qué estaban conmigo y con el tiempo me di cuenta de que no los quería en mi vida”.

“Aunque fue un momento fuerte, no me arrepiento de lo que pasó porque siento que es el acto de madurez más grande que he hecho en mi vida y dejar de darme valor por lo que tenga en el bolsillo y empezar a darme valor por lo que realmente soy. Tuve que pasar por todo eso para darme cuenta de que el dinero puede destruir la mente”, dijo el deportista en la entrevista.

Mateus del <i>Desafío 2023</i> cambió su vida con <i>OnlyFans</i>

Por otro lado, y en contraste con la historia de Bedoya, el exparticipante del Desafío The Box 2023, David Mateus, reveló en una entrevista para La Red que su cuenta de contenido explícito logró cambiar su vida de manera positiva. “Esto me cambió la vida en realidad. Aunque tenía mi OnlyFans mucho antes del Desafío, no tuvo éxito hasta que el programa lo impulsó”.

El desafiante asegura que la idea para unirse a la página exclusiva surgió mientras tenía problemas económicos, “estaba en un call center en ese momento, pero necesitaba más plata; sin embargo, al comienzo me iba mal, cuando volví del Desafío ya tenía 200 seguidores con la suscripción a 10 dólares, había mucha plata ahí”.

“De hecho es una manera muy fácil de hacer plata, a mí las opiniones de la gente me dan igual, mucha gente lo ve como un tabú, pero en realidad es muy normal, yo me siento cómodo y estoy bien”.