Entre lágrimas, Juan Pablo Raba se sinceró sobre la crianza que le dio su padre

A sus 44 años, Juan Pablo Raba se ha convertido en uno de los actores más reconocidos de la industria colombiana por sus papeles en la pantalla chica nacional, en Los caballeros las prefieren brutas y Pobres Rico. Raba también resaltó en producciones de Hollywood con grandes estrellas de cine como John Cena.

El artista bogotano se ganó el corazón de los colombianos al lograr que los hombres desahoguen sus emociones en el pódcast Los hombres si lloran, en el que ha abierto los micrófonos a distintas personalidades, demostrando que el género masculino también es vulnerable.

En el más reciente capítulo de esta producción, Raba habló sobre el gran impacto que tuvo sobre él la crianza y educación que le dio su padre. Para el actor, su papá desde muy temprana edad le inculcó la importancia de tener una independencia económica. Sin embargo, contó que este terminó arrepintiéndose de esta decisión justo antes de su muerte.

Juan Pablo Raba habló sobre su relación con su padre - crédito Los hombres si lloran/Tik Tok

“Mi papá tuvo un método de crianza en donde me empujó mucho hacia la independencia permanentemente; en la que me dijo desde muy pequeño que yo tenía que arreglármelas, porque él ni me iba a dejar un peso, ni se iba a ocupar de nada y literalmente fue así”, contó el actor.

Gracias a las enseñanzas de su progenitor, desde los 10 años comenzó a trabajar en sus finanzas, porque “me dijo que me quedaban ocho años en la casa, y cada año era una cuenta regresiva”, indicó. Según el actor, independizarse a tan corta edad lo afectó emocionalmente.

“Yo lo he tenido que trabajar con terapia porque a mí particularmente me afectó. Ahora, también creó un hombre independiente que a los 18 años ya sabía cocinar y lavar. Yo particularmente para poder reconciliarme con esa idea de crianza, tuve que ir a terapia”, contó.

A propósito, aseguró que fue una conversación que sostuvo con su ahora difunto padre, lo que lo ayudó a superar esa conmoción. “Mi papá justo antes de morir me confesó que a él le pesó mucho ese modelo de crianza, de no haber sido partícipe de gran porción de mi vida porque yo a los 18 me fui de la casa. A él lo hacía sentir orgulloso, pero le pesaba mucho”, indicó.

Juan Pablo Raba y su arrepentimiento de volver a Colombia

El actor bogotano tuvo que superar el pánico que experimentó en noviembre de 2023, él y sus hijos fueron víctimas de un robo mientras caminaban por los cerros orientales de Bogotá.

Por cuenta de este lamentable hecho, el artista replanteó su decisión de volver al país después de vivir en Estados Unidos. Sin embargo, fue Mónica Fonseca, esposa del actor, la que evitó que intentara irse del país.

“A Juan Pablo le hice entender que debía ir al hospital porque tenía moretones y golpes que implicaban también sangre, decidí acompañarlo. A él le dio muy duro y ese mismo día me dijo ‘nos vamos hoy’”, explicó la presentadora en Lo sé todo sobre el shock que vivió su esposo tras este brutal ataque.

Ante esta apresurada decisión que pretendía tomar el actor Juan Pablo Raba, su esposa intentó calmarlo y hacerle entender que tenían proyectos por los cuales no podían irse de la ciudad, que era necesario aprender a vivir de nuevo en la caótica Bogotá.

“Le dije ‘no, no, no nos vamos, no hay necesidad de irse’ y duró toda la semana diciendo ‘me quiero ir, podemos irnos, no tenemos que estar acá’ y le dije que ‘no, que vamos a vivir en Bogótica”, fueron las declaraciones de la presentadora en el medio citado, espacio en el que revivió este traumático episodio para sus seres queridos.