Daniela Álvarez apoyó decisión de Daniel Arenas de dejar ‘Hoy día’: “Te aplaudo y te admiro”

Daniella Álvarez muestra apoyo incondicional a la decisión de Arenas de dejar el programa - crédito @danielaalvareztv/Instagram

En un inesperado giro de acontecimientos que ha captado la atención de medios locales e internacionales, Daniel Arenas anunció su decisión de abandonar el programa matutino Hoy Día de Telemundo a través de un emotivo mensaje en Instagram. Tras más de un año y medio como presentador del show, Arenas reveló que su salida no se debía a conflictos con la cadena, sino a motivos personales que lo llevaron a cerrar un ciclo importante en su vida.

En su mensaje, el actor colombiano compartió su agradecimiento a sus seguidores y reflexionó sobre la necesidad de encontrar un propósito más allá de lo visible. “Soy un hombre de FE y eso me hace agradecer más que pedir,” expresó Arenas. Añadió que su decisión estaba motivada por una búsqueda más profunda de propósito y significado. “Hoy hace una semana, decidí cerrar un ciclo inesperado en mi vida, no por falta de gratitud, sino porque entiendo que tengo un propósito más grande que cumplir,” explicó.

La reacción de Daniella Álvarez, la también presentadora y pareja de Arenas, no se hizo esperar y estuvo cargada de apoyo. La exreina de belleza y figura pública mostró su admiración por la valentía de Arenas en un comentario en la publicación de Instagram. “Te aplaudo y te admiro. No muchas personas son capaces de tomar decisiones como estas. Tu Fe inquebrantable y esa enorme certeza en tu corazón te seguirán llevando por el mejor de los caminos. ¡Gracias por enseñarnos lo que realmente es importante! Tu propósito en esta vida es inmensamente especial”, escribió Álvarez.

En un conmovedor comentario en Instagram, Álvarez mostró su admiración por la valentía y certeza en el corazón de Arenas, asegurando que siempre tendrá su apoyo incondicional - crédito danielaalvareztv / Instagram

La barranquillera no fue la única en mostrar su aprobación; una ola de apoyo de seguidores inundó el post, elogiando tanto la fortaleza de Arenas como la claridad en su mensaje. Este respaldo público resalta el respeto que el presentador ha ganado a lo largo de su carrera y el impacto positivo de su decisión.

“Los valores no son negociables y tu opinión fue muy acertada”; “Ya no vean este programa. Libertad de expresión ante todo. Mi apoyo siempre para Daniel Arenas”; “Bravísimo” Al caballero Daniel arenas 👏👏👏👏Dios valora tus valores eso es mas importante, que lo de la tierra”; “El que Ama nunca engaña, no es infiel y sobre todo RESPETA. Daniel Arenas nunca lo pudo decir mejor”, son algunos de los comentarios que dejaron los seguidores del actor tras la publicación.

De otro lado, Arenas también aprovechó su mensaje para abordar un tema sensible: la superficialidad y el impacto negativo de la búsqueda de tendencias virales. “Estamos viviendo una época en la que todo se mide por la virilidad y la tendencia, a menudo sacrificando el respeto y los valores,” afirmó el presentador, que destacó la importancia de mantener la dignidad en un mundo cada vez más impulsado por el sensacionalismo.

La despedida de Arenas generó una ola de apoyo de su pareja y sus fans en redes sociales -crédito @danielaalvareztv/Instagram

La salida de Daniel Arenas de Hoy Día deja un vacío significativo en Telemundo, donde su presencia había sido constante y muy valorada. Sin embargo, su búsqueda de un nuevo propósito refleja un compromiso más profundo con sus valores y creencias, un hecho que ha resonado positivamente entre su audiencia y seres cercanos.

Cabe mencionar que tras la salida de Arenas del matutino surgieron muchas especulaciones. Pues hay quienes aseguran que esto se debió a la opinión que el colombiano dio sobre la relación entre Ángela Aguilar y Cristian Nodal. Los rumores apuntan a que razón era porque Pepe Aguilar, papá de la cantante, había solicitado su despido; sin embargo, son solo especulaciones. Finalmente, los fanáticos de Arenas se mantienen atentos a los próximos proyectos en los que podrán verlo.