Sobrino de Pablo Escobar negó haber contactado al representante que busca prohibir la venta de productos sobre el capo

El representante a la Cámara por la Alianza Verde, Cristian Avendaño, se encuentra liderando un proyecto con el que busca que se prohíba comercializar productos alusivos a personas condenadas en Colombia, principalmente los que tengan a Pablo Escobar.

Este proyecto ha generado múltiples opiniones; sin embargo, el 7 de agosto Avendaño se mostró preocupado y afirmó que había sido contactado por Nicolás Escobar, sobrino del narco, asegurando que este se comunicó en un tono “fuerte” contra él.

“Hemos recibido unos mensajes por parte de Nicolás Escobar, sobrino de Pablo Escobar, el hijo de alias Osito… Por supuesto estaría afectado con este proyecto, estaría damnificado con este proyecto. Sustentando que Pablo sí tiene razones para ser exaltado, cosa que yo considero es un error”, destacó Avendaño sobre la llamada que recibió.

De la misma forma, Avendaño reveló unos audios que aseguró eran de Nicolás Escobar e indicó que recibió mensajes de las víctimas del capo, por lo que resaltó que es importante que el proyecto sea debatido desde todas las posturas

“Nos escriben las personas víctimas de Pablo Escobar, nos escribieron los hijos de los magistrados que mandó a asesinar Pablo Escobar, es lo que buscamos, ese debate, esas opiniones diversas”.

Nicolás Escobar desmintió al representante

En diálogo con Infobae Colombia, Nicolás Escobar indicó que no está interesado en entregar una entrevista formal sobre ese tema, ya que por fuera del museo en el que cuenta su historia como sobrino del capo, tiene otros proyectos que no quiere afectar. A pesar de ello, aseguró que no se ha comunicado con el representante Cristian Avendaño y no está interesado en tener ningún tipo de conversación con el congresista.

“Usted me ha entrevistado varias veces, puede poner el audio que publicó ese señor y compararlo con mi voz, esa no es”, remarcó Escobar.

Sumado a ello, Escobar indicó que algo que sí lo ha preocupado del proyecto es el malestar que ha generado en los pobladores del barrio Pablo Escobar o Medellín sin tugurios, que han afirmado que en caso de que sea exitoso el proyecto, ellos se verán perjudicados por el número de turistas que a diario los visitan.

Uno de los líderes del barrio declaró a Infobae Colombia: “Tenemos gran aprecio por la familia Escobar, la gente está muy inconforme, no hacemos apología a los negocios de él, el mural y todo lo que hay lo puso fue la comunidad”.

Esta persona afirmó que ellos no están de acuerdo ni se sienten orgullosos con lo realizado por el capo, pero indicó que con el proyecto de Avendaño “Van a prohibir y luego el barrio se perjudica porque terminan quitando las tiendas, empleo legal, guías, mucha gente que trabaja en eso”.

De la misma forma, recalcó que ellos cuentan una parte de la historia de Colombia que sigue generando interés en los turistas extranjeros, de lo que ellos no son responsables, puesto que las producciones audiovisuales sobre la vida del capo son las que han propiciado ello.

Por su parte, el representante Avendaño declaró a El Tiempo que su objetivo es buscar que la “cultura narco” termine en el país.

“El ejemplo más claro es Pablo Escobar con toda la cantidad de artículos, prendas y llaveros que se venden en muchas partes del país y en el exterior. Termina siendo una ventana hacia el mundo no deseable. Nosotros vivimos una época de violencia que terminó marcando nuestra identidad, lo que no puede seguir pasando es que nosotros sigamos promoviendo esa cultura de la mafia, de esa vida oscura y esa violencia que vivimos. Tenemos una riqueza de académicos, artistas y deportistas y seguimos exaltando la imagen de personas que solo causaron destrucción”, declaró Avendaño.