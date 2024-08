Luis Gilberto Murillo destacó los logros del Gobierno en respuesta a la crisis climático para “un futuro más justo”

El ministro de Relaciones Exteriores, Luis Gilberto Murillo, reflejó la visión del presidente Petro sobre el actuar con sus principios - crédito Joel González/Presidencia

En una reciente rueda de prensa, el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Luis Gilberto Murillo, ofreció una evaluación detallada sobre las políticas adoptadas por el Gobierno del presidente Gustavo Petro en los primeros dos años de su mandato. El alto funcionario destacó los esfuerzos de la administración gubernamental en dos áreas clave: la respuesta a la crisis climática y la promoción de la paz a nivel global.

Según Murillo, el Gobierno ha implementado medidas y posturas decisivas para enfrentar la emergencia climática y fomentar un llamado a la paz en el ámbito internacional. El canciller destacó que, en un contexto global cada vez más crítico respecto al cambio climático, Colombia tomó decisiones audaces y a veces solitarias.

Una de las principales decisiones mencionadas por Murillo fue la suspensión de la exploración y explotación de combustibles fósiles. El canciller resaltó que esta decisión generó una variedad de reacciones tanto a nivel nacional como internacional; sin embargo, afirmó que la medida es la correcta para abordar la emergencia climática y proteger el medio ambiente.

“Colombia ha tomado una decisión casi en solitario al no avanzar en la explotación de combustibles fósiles, una postura que ha sido criticada por algunos, pero que consideramos crucial en el contexto actual”, declaró Murillo.

Murillo hizo hincapié en la necesidad de enfrentar los desafíos climáticos y los conflictos internacionales con posturas firmes y basadas en principios - crédito @CancilleriaCol/X

Esto hace referencia al discurso en la COP28, que se está celebrando en Dubái en 2023, en el que el presidente Gustavo Petro declaró que Colombia cesó la firma de contratos para la exploración de carbón, petróleo y gas.

“Si los portadores de la riqueza del norte, intensiva en consumo de carbono, no permiten apagar las chimeneas emisoras, es decir, no dejan de consumir petróleo, carbón y gas se romperán de manera irreversible los pilares que sostienen la existencia de la vida humana en el planeta, pero esa ruptura se generará de manera desigual. La mayor parte de las víctimas climáticas, que se contarán por miles de millones, estarán en los países que no emiten CO₂ o muy poco”, afirmó Petro.

Además de su enfoque en la crisis climática, el ministro destacó la postura del Gobierno colombiano respecto a los conflictos internacionales y la defensa de los derechos humanos. Murillo hizo hincapié en la posición adoptada por la administración gubernamental frente a lo que describió como un genocidio visible en la región.

“Nuestra postura frente a los conflictos y genocidios en curso ha sido un ejemplo de nuestro compromiso con la protección de la vida y la justicia. En América Latina, hemos asumido una posición de principio que puede no ser popular, pero que creemos firmemente que es la correcta”, afirmó.

Luis Gilberto Murillo defendió la postura del Gobierno colombiano en relación con los conflictos internacionales, describiendo su enfoque como un ejemplo de compromiso con la justicia y la vida - crédito Presidencia

Murillo también abordó la visión de transformación estructural que el Gobierno busca implementar. Enfatizó que tanto la decisión sobre combustibles fósiles como la postura frente a los conflictos internacionales son parte de una transformación más amplia en la cultura política y la toma de decisiones en el país.

“Estas decisiones no solo responden a necesidades inmediatas, sino que forman parte de un marco más amplio de cambio estructural. El debate sobre nuestro Gobierno no siempre ha abordado estos temas fundamentales de manera adecuada”, añadió el ministro.

En sus comentarios, Murillo reflejó la visión del presidente Petro, que abogó por una política basada en principios, incluso si eso implica tomar decisiones en solitario, de acuerdo con el alto funcionario: “El presidente Petro me ha dicho en numerosas ocasiones que, cuando uno actúa con base en principios sólidos, no importa cuán solitario pueda parecer el camino, eventualmente se le dará la razón. Eso ha sido una guía constante para nuestra administración”.

El canciller finalizó agregó a la rueda de prensa un llamado a la reflexión sobre la importancia de estos temas en el debate público. “Es fundamental que se reconozcan los esfuerzos realizados en áreas tan críticas como el cambio climático y la protección de los derechos humanos. Estas acciones son esenciales para la construcción de un futuro más justo y sostenible”, enfatizó.