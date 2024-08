Exparticipantes del ‘Desafío’ regresaron a competir: cómo quedaron los equipos

El ‘Desafío XX’ trajo a exconcursantes a la competencia- crédito @desafiocaracol/Instagram

El Desafío XX sorprendió a los televidentes del programa en la noche del viernes 9 de agosto debido a que trajo de regreso a varios exconcursantes de ediciones anteriores, para elevar la dificultad de la competencia y elevar aún más la tensión hacia la gran final del reality transmitido por Caracol Televisión.

En el capítulo, los semifinalistas tuvieron la oportunidad de elegir a un exparticipante para formar pareja y competir juntos. La dinámica de selección implicó contacto directo con los exconcursantes, que debían aceptar la invitación en menos de 36 horas para participar en la ‘Ciudad de las Cajas’, sede del programa. Si un exparticipante rechazaba la oferta, el semifinalista que lo invitó quedaba automáticamente eliminado.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Kevyn y Guajira se unieron para enfrentar la semifinal de la competencia - crédito @caracoltv/Instagram

Kevyn fue el primer semifinalista en escoger y optó por ‘Guajira’, cuyo nombre real es Kelly Ríos, que fue parte del Desafío The Box 2023 representando al equipo Gamma. La competidora de 29 años aceptó compartir la emoción de la competencia y Kevyn le ofreció un premio de 50 millones de pesos.

En el caso de Alejo, eligió a Luisa, su excompañera y capitana del equipo Omega de esta versión de 20 años, que se unió a la competición movida más por el desafío que por el dinero.

Alejo eligió a Luisa para competir en la semifinal - crédito @caracoltv/Instagram

Karoline contactó a Jerry, a la que le ofreció 60 millones de pesos si lograban ganar juntos. Jerry, campeón del Desafío 2019 Súper Regiones representando a los costeños, que mencionó que el dinero sería útil para un proyecto personal, aceptó la propuesta.

Por otro lado, Natalia eligió a Be, participante del Desafío 2018, ofreciéndole 19 millones de pesos de sus ganancias. Be aceptó la invitación, aportando una combinación de energía y carisma al equipo.

Be aceptó la invitación de Natalia - crédito @caracoltv/Instagram

Santi convocó a Camila López, reconocida participante de las ediciones de Desafío Súper Humanos 2017 y 2018, con una oferta de 60 millones de pesos. Camila aceptó, y juntos forman una pareja temida por su alto rendimiento físico y mental.

Francisco, por su parte, decidió apostar por Madrid, conocida como la ‘Reina del Aire’. A pesar de los nervios iniciales de regreso tras tres temporadas, Madrid aceptó y se unió al equipo.

Karoline y Jerry competirán juntos en el reality - crédito @caracoltv/Instagram

Darlyn optó por Sensei, ganador del Desafío The Box 2023, a quien admira y respeta profundamente. Sensei aceptó sin discutir términos monetarios, consolidando una pareja fuerte para la semifinal de la competencia.

Finalmente, Karen seleccionó a Olímpico, dos veces ganador del Desafío. Aunque Olímpico no había llegado al final del episodio, la presentadora Andrea Serna advirtió sobre la posible eliminación de la pareja incompleta, aumentando así la tensión por parte de Karen.

Santi y Camila, una pareja temida por su alto rendimiento físico - crédito @caracoltv/Instagram

La reaparición de estos exconcursantes no solo generó emoción sino también una oleada de reacciones en redes sociales, particularmente en X (antes Twitter). Los seguidores del programa expresaron su euforia con comentarios y varios usuarios demostraron apoyo a los participantes preocupados por la llegada a tiempo de sus compañeros, especialmente Karen con su pareja Olímpico.

“Estoy así, si no llega olímpico hasta hoy me veo el desafío”; “Olímpico llega rápido por favor #DesafioXX”; “Yo cada que entra un ex participantes”; “Así quedaron los ex participantes que se la pasan hablando y haciendo contenido del desafío para mantenerse en tendencia y no los llamaron”; “Yo cuando Camila y Olímpico aceptaron regresar al desafío”; “Ver a Sensei y Olímpico compitiendo en un mismo desafío, ahora si se puso bueno”; “Parce ver a Olímpico, Sensei, Guajira, Madrid, Camila todos en un mismo desafío ¡La rompieron!”, son algunos comentarios de los televidentes del programa.

Sensei aceptó la invitación de Darlyn - crédito @caracoltv/Instagram

Asimismo, los televidentes del programa se quejaron con la producción de Caracol Televisión debido que desde que inició la semana no se han realizado pruebas, primero fue por la visita de los familiares de los semifinalistas, luego por la entrada de las leyendas del fútbol Faustino “Tino” Asprilla y Carlos “el Pibe” Valderrama y ahora último por el reingreso de los exparticipantes.

Francisco competirá junto a Madrid - crédito @caracoltv/Instagram

Así quedaron conformados lo equipos:

Equipo de Faustino “Tino” Asprilla:

Francisco y Madrid

Darlyn y Sensei

Alejo y Luisa

Natalia y Be

Equipo de Carlos “el Pibe” Valderrama:

Karoline y Jerry

Kevyn y Guajira

Santi y Camila

Karen y Olímpico