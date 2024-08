El ‘Tino’ Asprilla se refirió en el ‘Desafío XX’ al gran consejo que recibió de Francisco Maturana: “Siempre lo decía”

El 'Tino' Asprilla eligió a sus cuatro competidores para formar el equipo azul en el 'Desafio XX' para la fase final de la competencia - crédito Caracol Televisión Caracol Televisión

La llegada de Carlos el Pibe Valderrama y Faustino Asprilla al Desafío XX para la fase final del reality de supervivencia de Caracol Televisión fue una auténtica sorpresa para los ocho finalistas que todavía siguen en competencia. Los dos exfutbolistas de la selección Colombia fueron elegidos por la producción para conformar los equipos que se medirán a partir de ahora.

Los ocho participantes quedaron distribuidos en dos grupos de cuatro. Mientras el Pibe eligió a Santi, Kevyn, Karoline, Karen, el exfutbolista de Atlético Nacional, Parma y el Newcastle se inclinó por Alejo, Francisco, Darlyn y Paula.

Con los participantes elegidos, los exfutbolistas arengaron a sus respectivos equipos, motivándolos para ir por el premio final, pues en la emisión se conoció que el ganador no se llevaría los 400 millones de pesos que acostumbraba a entregar el programa. La recompensa para el ganador sería esta vez de 1.200 millones de pesos.

Con los equipos elegidos, cada uno fue a su respectiva zona, y fue entonces cuando el Tino destacó ante las cámaras por su capacidad de motivación a sus elegidos para conformar el equipo azul. El exfutbolista insistió durante la conversación que debían estar absolutamente concentrados en cada una de las pruebas, dejando de lado cualquier pensamiento que no tuviera nada que ver con la competencia.

“Uno lo que no puede es distraerse a la hora de las competencias, con pensamientos de los hijos, de los hermanos, de la mamá, y sobre todo en las necesidades… ‘que es que tengo que ganar porque necesito la plata’, no, no, no”, enfatizó Asprilla en su intervención.

Francisco Pacho Maturana, le dejó un consejo al 'Tino' que lo acompaño durante toda su carrera profesional, y este lo compartió con su equipo en el 'Desafio XX' - crédito Colprensa

Acto seguido, se refirió a unas palabras que escuchó de Francisco Maturana, el entrenador con el que coincidió en la selección Colombia, y las compartió con su equipo para que no perdieran de vista lo que estaba en juego en el Desafío.

“Si usted es bueno compitiendo, la plata llega sola. Eso siempre lo dijo Maturana. Compita para ganar, leal. Siempre la lealtad en la competencia es fundamental, porque al que es tramposo, así como le llega, se le va”, concluyó el Tino.

En ese momento se rompió un poco la seriedad del momento cuando Paula apareció en la sala, cepillándose. Como no estuvo presente en la charla preguntó de qué estaban hablando, a lo que el Tino respondió “estamos hablando de Kevyn”, del equipo rival. Cuando uno de sus compañeros le dijo que se juntara con ellos “porque usted es la que sabe cómo desestabilizar a Kevyn”, el Tino siguió con la broma y le propuso una idea para generarle celos. “Ahorita, cuando estemos ahí de frente con él me chupa trompa. Yo me dejo, solamente por el programa”, indicó, provocando las risas de Paula.

Paula fue blanco de una broma de doble sentido por parte del Tino, mientras este arengaba a su equipo - crédito Caracol Televisión Caracol Televisión

El Pibe y el Tino mantuvieron al ‘Desafío XX’ en la cima del rating de la televisión colombiana

La aparición de los dos exjugadores reafirmó el liderazgo del reality show de Caracol Televisión, que se ha mostrado indestronable a lo largo de 2024. Según la firma Kantar Ibope Media, encargada de recopilar las mediciones de los televisores de todo el país, el capítulo en el que Valderrama y Asprilla eligieron a sus dos equipos alcanzó los 12,16 puntos de rating.

A una distancia considerable aparecieron en el podio de la jornada el regreso de Pedro, el escamoso con 9,06 puntos en el segundo lugar, y la emisión de Noticias Caracol de las 7:00 p. m., que llegó a los 7,37 puntos y se acomodó en la tercera posición.