Petro respondió a críticas sobre el caso de la Ungrd con tono controversial: “Que Olmedo se vaya a la cárcel”

El presidente Gustavo Petro respondió con firmeza a las críticas recientes de la periodista Diana Saray Giraldo, que señaló que el Gobierno podría estar involucrado en el grave escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), especialmente en el contexto de la audiencia en curso contra los exfuncionarios y contratistas implicados en el caso.

Diana Giraldo, a través de sus redes sociales, destacó la magnitud del caso y sugirió que el accionar corrupto podría estar vinculado a niveles altos del Gobierno, lo que llevó al presidente a defenderse públicamente en la plataforma X (antes Twitter).

La periodista destacó la gravedad del escándalo, calificándolo como “el hecho de corrupción más brutal de las últimas décadas” y sugirió que no se trata únicamente de la conducta de unos pocos funcionarios deshonestos, sino de una “coordinación desde lo más alto”. En su crítica, la comunicadora implícitamente implicó al presidente Petro al insinuar que el alcance del caso podría involucrar una dirección o conocimiento directo del ejecutivo.

“Si está viendo la audiencia contra Sneyder Pinilla y Olmedo López, ya sabrá a estas alturas que este es el hecho de corrupción más brutal de las últimas décadas y que no fue una cuestión de dos funcionarios que se ‘salieron del redil’. Fue un accionar coordinado desde lo más alto,” dijo Giraldo, generando una gran repercusión en el ámbito mediático y político.

En respuesta, el presidente Petro utilizó la misma red social para defender su administración y poner en contexto el caso de corrupción en la Ungrd. El jefe de Estado expresó su desacuerdo con la manera en que Giraldo maneja el tema y realizó una serie de comparaciones controversiales con eventos históricos y casos anteriores de violaciones de derechos humanos en Colombia.

Petro, en su mensaje, no solo cuestionó la percepción de la gravedad del caso de la Ungrd, sino que desvió la atención hacia otros eventos trágicos en la historia reciente de Colombia. En su publicación, el presidente comparó el escándalo actual con otros episodios de violencia y corrupción, que incluyeron las ejecuciones extrajudiciales, mal llamadas “falsos positivos,” así como otros casos de violaciones de derechos humanos.

Es importante destacar que solicitó que Olmedo López, exdirector de la unidad y señalado como el principal responsable del entramado de corrupción, fuera encarcelado. El exfuncionario está siendo investigado, y la Fiscalía solicitó su detención preventiva de la libertad.

“A esta periodista 6.402 jóvenes asesinados le pareció nada. O 50.000 asesinatos de los paramilitares con ayuda del estado. O, 3.000 jóvenes detenidos y 60 asesinados en las marchas contra Duque, o decenas de billones de pesos del erario público, robados por las EPS. No sabe la diferencia entre un billón y mil millones o entre 10 billones o 10.000 millones. Que Olmedo se vaya a la cárcel, yo mismo exijo la reparación de la UNGRD, pero que no vengan los dueños de ciertos medios con su propaganda contra nosotros a ocultar su propia y enorme podredumbre llena de sangre (sic)”, argumentó Petro en su mensaje.

El presidente insistió en que, aunque está comprometido con la justicia en el caso de la Ungrd y apoya la sanción de los responsables, no aceptará que se utilicen los escándalos de corrupción actuales para desviar la atención de problemas más graves y sistémicos que han afectado al país en el pasado. Además, Petro hizo un llamado a no olvidar los contextos históricos y los enormes desafíos que ha enfrentado Colombia en términos de violencia y corrupción.

Cabe destacar que, en el caso de la Ungrd, hay prominentes figuras políticas salpicadas en el escándalo como Sandra Ortiz, ex consejera Presidencial para las Regiones, el exministro del Interior Luis Fernando Velasco y los presidentes del Congreso Iván Name y Andrés Calle, aunque por ahora no existen pruebas contundentes que los incriminen, más allá de las menciones de Olmedo López, exdirector de la Ungrd, y Sneyder Pinilla, exsubdirector de la Ungrd, mismos que están en audiencia por el presunto desvió millonario de recursos públicos.