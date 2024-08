Epa Colombia arremetió contra influenciadora acusándola de querer quebrar su empresa y le respondió: “Yo no miento”

De acuerdo con la empresaria, la influenciadora quiso quebrar su empresa de keratinas - crédito @notifamosoos/Instagram

El 4 de agosto las redes sociales se estremecieron con la aparición en la plataforma Kick de las creadoras de contenido Epa Colombia y Yina Calderón. A la transmisión en vivo se conectaron cerca de 10.000 usuarios que querían escuchar a las dos mujeres que tanta polémica despiertan en redes sociales, con las revelaciones que hicieron sobre diferentes personajes de la vida pública.

Horas después de haber concluido la transmisión en vivo, diferentes personalidades se pronunciaron en redes sociales sobre las afirmaciones de las empresarias. Una de esas, vino de parte de la creadora de contenido conocida como la Barbie colombiana, que aseguró que tanto Calderón como Barrera Rojas habían sostenido un romance en el pasado y que no existió discordia alguna entre ellas.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Epa Colombia, Yina Calderón y La 'Barbie' colombiana, protagonistas de la nueva polémica en redes sociales - crédito Infobae Colombia

Según Álvarez, la situación tomó un giro inesperado cuando, tras acompañar al novio de Yina Calderón para buscar a las influenciadoras en el baño, se encontró con una escena que no había anticipado. “Cuando llegamos al baño, encontramos a Epa y Yina besándose. El novio de Yina fue testigo de todo, y Epa, al ver esto, le dijo a Yina: ‘¿Por qué haces esto?’; tratando de culpar a Yina por lo sucedido”, relató Álvarez.

Epa Colombia estalló contra la ‘Barbie colombiana’

Todo parece indicar que los señalamientos de la influenciadora no cayeron bien en la empresaria de keratinas, que se despachó en contra de su examiga, afirmando que fue por su culpa que por poco su empresa entra en quiebra. Inicialmente, Barrera Rojas aseguró que “me cayeron todas las entidades del Estado, la Dian, la SIC, la Superintendencia de Salud, todo el mundo me cayó, me esculcaron hasta lo último”, puntualizó Epa Colombia.

La 'Barbie', desató la ira de Epa Colombia por acusándola de querer quebrar su empresa - crédito @barbie_colombiana1/Instagram

Posteriormente, mencionó que por poco le toca desocupar el Penthouse mientras todos los entes que la estaban investigando corroboraban que los dineros que ingresaban a su empresa no eran producto de lavado de activos. “Casito me congelan todo. Me hicieron implementar todo el sistema de Sarlaft en mi empresa, todo. Esa niña no puede pisar Colombia, pisa territorio colombiano y automáticamente tiene audiencia”.

En otro de los apartes de los señalamientos de Epa Colombia contra Babie, afirmó que a la casa de la influenciadora ya han llegado las citas para que se presente a las audiencias de acusación.

Así le respondió la ‘Barbie colombiana’

Después de que Daneidy Barrera Rojas emitió su pronunciamiento, la llamada Barbie colombiana respondió irónicamente a las acusaciones que lanzó en su contra la empresaria bogotana. Con el sentido del humor negro que la caracteriza, mencionó que “estoy encortinada, estoy oculta”, mientras mostraba a la cámara su cédula y enfatizando que “no sé a quién demandó la maldita”.

La Barbie colombiana, examiga de Epa Colombia, respondió las acusaciones de la supuesta demanda que le instauró - crédito @epa_colombia/Instagram

Y agregó: “Yo ya he revisado mis correos, le pregunté a mi mamá si en Colombia ha llegado algún papel cochino y no ha llegado ningún papel cochino (risas) … No ha llegado ninguna demanda y ella supuestamente me demandó por ‘presuntamente’ calumniarla”, afirmando que estas acusaciones son por haberla llevado a la quiebra, supuestamente.

En otro de los apartes de su intervención en redes sociales, aseguró que la empresaria la habría demandado por haber dicho mentiras sobre ella, pero que, contrario a lo que dice Epa Colombia “yo no estoy mintiendo, yo le dije a ella que donde quiera voy y como quiera, quiero … Si quiere hacemos la audiencia por videollamada, yo no miento, yo sí la denuncié y por eso todas esas entidades le cayeron”.

Su declaración terminó al decir que en ningún momento la denunció por juntarse con personas de dudosa procedencia, sino que contrario a eso, era por la calidad de los productos que comercializaba para el cabello.