Ella es Tatiana Angulo, la arquitecta que fue elegida reina del Carnaval de Barranquilla 2025

Tatiana Angulo Fernández de Castro es la nueva reina del Carnaval de Barranquilla 2025 - crédito @Carnaval_SA/X

Tatiana Angulo Fernández de Castro fue oficialmente elegida como la nueva reina del Carnaval de Barranquilla 2025. Este anuncio, realizado en la mañana del martes 6 de agosto por el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, y por la junta de Carnaval de Barranquilla S.A.S., marcó el inicio de una de las fiestas más emblemáticas del país, que se llevará a cabo del 1 al 4 de marzo de 2025.

La barranquillera, de 24 años, es reconocida por ser arquitecta egresada de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, y también por ser heredera de una prestigiosa dinastía carnavalera. Proviene de una familia profundamente ligada a esta celebración cultural, por eso le seguirá los pasos de su abuela Lucía Ruiz (reina en 1955), su tía Maribel Fernández (1987) y su prima Cristina Felfle (2015). De esta manera, Tatiana se convierte en la cuarta generación de reinas en su familia.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

El Carnaval de Barranquilla 2025 tiene nueva soberana - crédito @Carnaval_SA/X

En una entrevista con W Radio, Tatiana expresó sus emociones y expectativas respecto a su nombramiento: “En mi familia desde que yo nací hemos vivido el carnaval. He pasado toda mi vida escuchando sus historias. Ahora tengo yo la oportunidad, el reto y el honor de poder ser la reina del Carnaval de Barranquilla 2025. Representar a todo nuestro carnaval y nuestra fiesta más grande”, comentó emocionada. Además, confesó que este nombramiento cambió su vida por completo y que está viviendo una serie de emociones con una mezcla de orgullo e incertidumbre.

La elección de la barranquillera no es una sorpresa, dado su profundo vínculo con el Carnaval de Barranquilla desde su infancia. Desde los cuatro años ha participado en el disfraz colectivo “Los Gorilas” y recibió formación artística en danza en la Escuela de Julie de Donado. Asimismo, ha sido parte de múltiples comparsas del Country Club en diversas etapas de su vida. Su participación no se ha limitado a estas actividades; también ha sido miembro de las comitivas de reinas del Carnaval como Andrea Jaramillo, Cristina Felfle y Melissa Cure.

Tatiana ha participado en la comparsa "Los Gorilas" y recibió formación en danza desde temprana edad - crédito @tatianaangulof/X

En un comunicado oficial, el alcalde de Barranquilla Alejandro Char, manifestó: “Barranquilla, aquí está tu reina del Carnaval 2025, Tatiana Angulo Fernández De Castro, esta será una fiesta a otro nivel!”, escribió a través de la red social X (antes Twitter) junto a unas fotografías de una llamada del mandatario barranquillero con la nueva reina.

Tatiana también habló sobre sus planes profesionales en arquitectura y su amor por el diseño de interiores y el urbanismo. A pesar de su dedicación al mundo del carnaval, Angulo planea seguir explorando estas áreas en el futuro, destacando su deseo de contribuir al mejoramiento de la vida de las personas a través del urbanismo.

El alcalde Alejandro Char anunció la nueva reina del Carnaval de Barranquilla 2025 - crédito @Carnaval_SA/X

“Mis planes hasta hoy siempre han sido arquitectura. No sé lo que pueda pasar, pero en caso tal, me encanta el diseño de Interior. Me encanta también el urbanismo. Siento que una puede ayudar y cambiar muchísimas vidas cuando está en el urbanismo, entonces todavía tengo mis indecisiones, pero al momento carnaval al 100%”, dijo para el medio citado.

Tatiana proviene de una familia conformada por su padre Fernando Angulo Buitrago y su madre Sarita Fernández de Castro Ruíz, y es la segunda de dos hermanos. Su designación coincide con dos fechas emblemáticas: el 70 aniversario del reinado de su abuela Lucía y el 10 aniversario del reinado de su prima Cristina.

Tatiana Angulo Fernández De Castro viene de una dinastía de reinas, comenzando con su abuela que fue la reina del Carnaval en 1955 - crédito @Carnaval_SA/X

“Si algo es cierto es que hoy la vida me ha cambiado por completo y la incertidumbre la tengo disparada”, mencionó Tatiana en diálogo con La W Radio, dejando en claro que, aunque asume con entusiasmo su nuevo rol, también enfrenta con valentía los retos y cambios que esta responsabilidad conlleva.

Asimismo, la barranquillera muestra una gran vocación y compromiso social, destacando su trabajo como voluntaria en importantes proyectos para mejorar la calidad de vida de los barranquilleros. Entre las organizaciones con las que ha colaborado se encuentran la Cruz Roja Colombiana, la Fundación Techo, Fundow Caribe y la Fundación Ayudemos.