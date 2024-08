⁠Epa Colombia hizo grave acusaciones contra Diana Celis: “Me intentó matar”

La influencer bogotana reveló más detalles de su tormentosa relación con la futbolista - crédito @epa_colombia/Instagram

Daneidy Barrera Rojas, más conocida como Epa Colombia, continúa revelando detalles de su pasada relación con la futbolista Diana Celis. La empresaria y la jugadora de Millonarios FC tuvieron una mediática relación de 6 años, pero terminó en malos terminos por una serie de problemas que reveló la influencer.

La bogotana, durante una transmisión en vivo en la plataforma de streamer Kick, junto a la DJ Yina Calderón, confesó que durante su relación descubrió una infidelidad y, además, al terminar con Celis, ella la demandó por cuatro mil millones de pesos.

Ahora, la creadora de contenido no se quedó callada y hasta contó de un supuesto intento de homicidio por parte de la futbolista.

La influencer y empresaria indicó que tenía pruebas de una cámara de seguridad en las que muestra cómo la futbolista la intentó matar - crédito @Farandulacolombia4/TikTok

En un nueva transmisión con Calderón, la influencer recordó un oscuro episodio con su expareja a quien acusó de intentar atacarla con un cuchillo y haberla amenazado contra su vida en el pasado: “Tengo las cámaras (grabaciones de seguridad) de cuando Diana me dijo que si yo no era de ella, no era de nadie, y me intentó matar en el Olaya (barrio donde vivían juntas). Diana me iba a matar con un cuchillo (...) Todo el mundo dice: ‘Ay, Diana es la mejor’, pero ella es una solapada, querida, y cuando uno es tan solapado con el tiempo se caen las máscaras ¡Yo sí muestro la realidad!”, expresó la creadora de contenido.

Barrera al contar la situación con la futbolista, “¿Matarla?”, preguntó sorprendida la exparticipante de Protagonistas de Nuestra Tele y luego la empresaria, conocida por su línea de productos capilares, también implicó al modelo e influencer Michael Sandía en la conversación, quien aseguró haber presenciado el intento de ataque: “Sí, a los dos nos tocó sostener la puerta porque (Diana) tenía un cuchillo y luego agarró unas tijeras. La verdad, eso no se había dicho nunca”.

Daneidy Barrera acusó a su expareja, Diana Celis, de intentar atacarla con un cuchillo - crédito @epa_colombia/Instagram

Las acusaciones de Daneidy Barrera no tardaron en generar una ola de comentarios en las redes sociales, algunos apoyándola y otros criticándola: “Diana Celis es la mejor 💙”; “Solo digo es que la Epa necesita otra vez plata y esta es la manera de hacerlo🥺”; “Cuídate epa tu tienes una hija y los enemigos existen pilas cuida tu hija mejor deja que hablen y digan si hablan de Dios”; “Muestre las cámaras, para creerle”; “Yo si le creo”; “😳 uy que peligro”, “Tiene pruebas y no muestran nada”; “Excelente que sea transparente y hable con la verdad por la verdad murió Cristo y no es justo que los demás vivan bien a costillas de uno guardar la mentira de otro”, son algunas reacciones de las declaraciones de la influencer.

Diana Celis se defendió de las declaraciones realizadas por Epa Colombia acerca de infidelidad

Diana Celis y Epa Colombia mantuvieron una relación sentimental durante 6 años. Sin embargo, esta se quebró en 2020 después de que Barrera Rojas descubriera que Celis habría tenido una aventura con Liana Salazar, una futbolista que juega para el equipo Millonarios y en la selección Colombia.

La futbolista aseguró que en una historia siempre existen dos versiones - crédito @rastreandofamosos/Instagram

Durante una transmisión en vivo, la empresaria comentó: “Diana me montó cachos, antes de que yo estuviera con Karol. Diana estaba con Liana Salazar (...) Ellas estaban saliendo desde 2020 y cuando en 2021 les pillé una conversación que decía: ‘Esta mañana la pasamos muy rico’. Mami, yo no le pude perdonar eso y entonces a finales de 2021 me fui a buscar a Karol y le dije que lo intentáramos”.

En respuesta a estas acusaciones, Diana Celis publicó un video a través de sus redes sociales. Aunque nunca mencionó directamente a Epa Colombia, lanzó indirectas hacia su expareja: “Si ustedes me van a contar algo, cuéntenmelo bien, no me vayan a contar ahí a medias, solo lo bueno porque de pronto hacen quedar mal a los demás y ustedes quedan como los príncipes o las princesas (...) En una historia siempre hay dos versiones, pero no se pasen, sean serios (...) hay quienes hacen las cosas por quedar bien, asuman sus errores, asumamos”.