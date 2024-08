El agarrón de Cathy Juvinao y Sandra Ramírez por los hallazgos de la Contraloría en EPS: “Usted no es tuitera, es senadora”

Catherine Juvinao y Sandra Ramírez discutieron en redes sociales debido a recienta controversia de EPS que fueron investigadas por la Contraloría - crédito Germán Forero y EFE/Juan Carlos Gomi

El lunes 5 de agosto, la Contraloría General de la República organizó una conferencia de prensa para abordar varios asuntos relevantes, destacando entre ellos un posible caso de corrupción en la Nueva EPS y otras entidades de salud.

Según el informe del órgano de control, la Nueva EPS habría asignado cuarenta mil millones de pesos para remuneraciones de la junta directiva, vales de combustible, adelantos para viajes, clases de yoga y pilates, entre otros conceptos.

Frente a esa información, la senadora del partido Comunes Sandra Ramírez dijo que debería ser “escándalo nacional”. Además, mencionó a las congresistas Catherine Juvinao, Katherine Miranda y Paloma Valencia, por defender a las EPS al asegurar que no les alcanzaba el dinero de la UPC.

Frente a esas acusaciones de la senadora por el partido Comunes y exguerrillera de las Farc, Juvinao le respondió que “usted no es tuitera, es senadora”.

“Esto debería ser escándalo nacional. En 2020, mientras el país estaba en cuarentena (pandemia), $6 BILLONES de la salud se fueron en corrupción, hicieron fiesta con la plata de la UPC, que según @CathyJuvinao @MirandaBogota, @PalomaValenciaL, no les alcanza a las EPS”, comentó la senadora del partido Comunes por medio de su cuenta de X.

De las tres congresistas mencionadas por Ramírez en su publicación, Catherine Juvinao no se quedó callada y le respondió diciéndole a la congresista del partido Comunes que debería mantenerse informada. También destacó que la bancada independiente presentó una reforma a la salud que incluye el giro directo y otras medidas anticorrupción, debido a su desacuerdo con la intermediación de las EPS.

Juvinao agregó que, en ese aspecto, todas las bancadas están de acuerdo desde el principio. No obstante, a diferencia de otras propuestas, ellos sugieren un estudio técnico e independiente del gobierno para determinar la suficiencia de la UPC, permitiendo que sean los números y los datos los que establezcan el porcentaje, en lugar de los gobiernos de turno.

“Con el mayor respeto, usted no es tuitera, es senadora. Y como tal debe informarse. Desde la bancada independiente radicamos una reforma a la salud que incluye giro directo, entre otras medidas anticorrupción, justamente porque NO estamos de acuerdo con la intermediación de las EPS. De hecho en ese punto hay acuerdo entre todas las bancadas desde el principio. Sin embargo, a diferencia de Uds, nosotros proponemos un estudio técnico e independiente del gobierno para determinar la suficiencia de la UPC, de manera que sean los números y los datos los que establezcan el porcentaje y no los gobiernos de turno”, replicó la representante a la Cámara en su cuenta de X.

Y finalizó su mensaje diciéndole a Ramírez que: “Nuestra propuesta NO le entrega el sistema de salud a los políticos, como la de Uds sí pretendía. Saludos, senadora”.

Con respecto a lo comentado por Juvinao en su publicación 21 organizaciones médicas y de profesionales de la salud que conformaban el grupo Acuerdos Fundamentales, con el apoyo de la bancada independiente compuesta por los congresistas Katherine Miranda, Cathy Juvinao, Julia Miranda, Jennifer Pedraza, Humberto de la Calle, Alejandro García, entre otros, presentaron una nueva propuesta para la reforma del sistema de salud el primero de agosto.

Por otro lado, la cosa no quedo en el último mensaje de la representante Catherine Juvinao, pues, Sandra Ramírez que ella, como representante, ha estado publicando en redes diariamente durante dos años, y que no le ve ningún problema en ello. En cuanto a la reforma, Ramírez enfatizó que Juvinao es consciente de que una de las tantas discusiones fue sobre el porcentaje de la UPC, afirmando que según Juvinao, dicho porcentaje no era suficiente para las EPS.

“Usted es Representante y lleva dos años trinando a diario y a diferencia suya no le veo ningún problema. Respecto a la Reforma, no Representante; usted sabe que unas de las tantas discusiones al aire que soltaron fue el % de la UPC, que según ustedes no les estaba alcanzado a las EPS”, contestó.

Y agregó que: “Hoy vemos porque no les alcanzaba, porque se la gastaron en corrupción mientras la gente se moría esperando ser atendida. Yo no hablo de su reforma, hablo de lo que durante meses defendieron en Cámara de Representantes. Saludos Representante”.