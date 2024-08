Carlos Carrillo respondió a la Contraloría por baja ejecución presupuestal en la Ungrd: “La entidad no está obligada a gastar todo el dinero”

Desde la Dirección de la Ungrd aseguraron que por instrucción del Ministerio de Hacienda, se ha dedicado a pagar las cuentas pendientes del 2023 y años anteriores con cargo al rezago presupuestal - crédito Colprensa

Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), se pronunció en respuesta a la alerta de la Contraloría General de la República sobre el nivel de ejecución presupuestal de la entidad para el año 2024.

Carrillo hizo varias aclaraciones y explicó las razones detrás de la baja ejecución presupuestal de la entidad bajo su cargo.

Primero, el funcionario explicó que la Ungrd no se rige bajo el principio de anualidad, y, por lo tanto, su ejecución presupuestal no puede ser medida con la misma metodología que otras entidades del Estado. Carrillo afirmó que esta funciona dentro de un régimen de contratación especial enmarcado en la Ley 1523 para la atención de emergencias y desastres.

“Esto quiere decir que la Unidad no está obligada a gastar todo el dinero en la misma vigencia, así que nosotros tenemos un rezago presupuestal, es decir que hay unos recursos que están asignados de vigencias anteriores y, en la medida en que se comprometen los recursos, se van pagando no de esta vigencia, sino de las anteriores”, aseguró Carrillo en un video publicado en redes sociales.

Carlos Carrillo aseguró que su administración está comprometida con la ejecución transparente y eficiente de los recursos públicos para salvar vidas y gestionar el riesgo en Colombia - crédito Juan Diego López

La entidad sigue el principio de unidad de caja para manejar su presupuesto. Primero, debe realizar pagos usando el rezago presupuestal (reserva presupuestal y líquido cero) antes de utilizar los recursos de la vigencia actual. Para asegurar el cumplimiento de esta política, la Ungrd aseguró que ha creado e implementado un plan de choque que busca ejecutar estos recursos de manera efectiva.

“Los pagos que han salido a lo largo de este año han salido, bien sea del rezago presupuestal o del valor líquido cero”, enfatizó el funcionario.

Ante la inquietud manifestada por la Contraloría, la dirección actual de la Ungrd anunció que se encuentra adelantando diálogos con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público con el propósito de modificar el esquema de pagos y, de esta manera, permitir que la ejecución se contabilice dentro de la anualidad y no se cargue a la reserva presupuestal

Así mismo, el director de la entidad aclaró que: “El presupuesto de 2024 destinado a gastos de funcionamiento... es de $650.000 millones para los doce meses y la unidad, desde el 1 de enero hasta el 31 de julio, se han efectuado pagos por $605.000 millones”.

Si se cruzaran estos valores, “la totalidad del presupuesto se ha ejecutado en menos de siete meses”, anotó el director de la entidad. Sin embargo, Carrillo puntualizó que esta ejecución no se refleja en los índices oficiales debido a que los pagos corresponden a vigencias anteriores. “Es importante hacer esa claridad para que no se diga o no se riegue el rumor de que esta administración no está ejecutando”, concluyó.

El director de la Ungrd, Carlos Carrillo, presentó un balance del presupuesto que recibió al asumir su cargo. Según Carrillo, recibió $780.279.241.893 en 2024 - crédito Ungrd

Los hallazgos de la Contraloría

El lunes 5 de agosto de 2024, el contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, lanzó una advertencia sobre la baja ejecución presupuestal por parte de la Ungrd para prevenir posibles estragos del fenómeno de La Niña y atender otros riesgos naturales que enfrenta el país.

De acuerdo con el ente de control fiscal, entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2024, la Ungrd solo ha ejecutado el 0,96% del presupuesto destinado para la atención de riesgo y desastres. Además, 0,02% ($2.13 billones) de lo que esta entidad contrató en 2023, no fue ejecutado y pasó como rezago presupuestal al año 2024.

Actualmente, la Contraloría tiene activas 17 actuaciones y ha emitido medidas cautelares por $29.013 millones en contratos de la Ungrd - crédito Luis Jaime Acosta/REUTERS

Para la Contraloría, la inacción y/o la terminación anticipada de los compromisos adquiridos por parte de Carlos Carrillo, está ocasionando incrementos en los riesgos a mitigar y en los daños al erario ya producidos.

“Resulta muy preocupante que el actual director general de la Ungrd haya decidido la terminación anticipada de los contratos de obra suscritos en 2022 para la mitigación de riesgos de derrumbes y avalanchas en las cuencas altas de los ríos y quebradas que atraviesan el municipio de Mocoa y que son fundamentales para evitar que suceda una nueva tragedia en dicho municipio”, dijo el contralor.

Además, señaló que el actual director de la Ungrd, como lo hizo su antecesor, “tampoco ha gestionado lo necesario y suficiente para la pronta y adecuada rehabilitación y reconstrucción de las serias afectaciones producidas por los derrumbes sucedidos en el municipio de Piojó (Atlántico), en septiembre de 2022″, señaló el contralor.

Finalmente, indicó que Carrillo, “no ha logrado solucionar el boquete del Río Cauca en ‘Caregato’, jurisdicción de San Jacinto del Cauca (Bolívar) y que ocasiona severas inundaciones en varios sectores de La Mojana”.

En mayo de 2024, la Contraloría ordenó embargo de bienes a funcionarios de la Ungrd que reconstruyeron el Jarillón de Caregato de La Mojana - crédito EFE/Defensoría del Pueblo

Al respecto, la Contraloría anunció que ya realizó visita técnica a este sitio e iniciará una indagación preliminar para revisar y evaluar la gestión fiscal de la Ungrd, los consultores, constructores e interventores que han participado en estas actividades y obras.