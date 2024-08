A exembajador danés le robaron las chancletas en Cartagena: “Hace falta más cultura cívica y seguridad”

Erik Hoeg, exembajador de Dinamarca en Colombia, compartió en su cuenta en X el robo de sus sandalias en una playa de Cartagena, subrayando la necesidad de mayor seguridad y cultura cívica para un mejor turismo - crédito @DKAmbColombia / X

Un insólito episodio de robo fue revelado por el exembajador de Dinamarca en Colombia Erik Hoeg a través de su cuenta en X, lo que ha generado un amplio debate sobre la seguridad y la cultura cívica en las playas turísticas de Cartagena. De acuerdo con Høeg, mientras disfrutaba de un día en las playas de La Heroica, sus sandalias fueron robadas, un hecho que evidencia, según sus palabras, problemas más profundos en la región.

Erik Høeg compartió su experiencia expresando: “Me gusta la expresión 🇨🇴 costeña 🌴 de ‘meter la chancleta’. No podré... Justo me robaron la chancletas 🩴 en una playa de Cartagena. Si el turismo tiene que prosperar en este bellísimo país, hace falta más cultura cívica y seguridad (sic)”. El mensaje fue acompañado por una foto de la playa donde había dejado sus sandalias. “Allí estaban...”, añadió en tono resignado.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Los usuarios de redes sociales no tardaron en reaccionar ante la publicación del diplomático danés. Una internauta escribió: “Qué vergüenza. Me imagino que ha estado en cientos de playas, y sólo le ha pasado eso en Cartagena”, a lo que Hoeg respondió: “He estado en muchos sitios. Y me han robado en varias playas del mundo... La primera vez que me roban chancletas - ni nuevas, ni muy caras… de cierta manera demuestra la necesidad de ciertas comunidades”.

El exembajador danés en Colombia relató cómo le robaron sus sandalias en la playa, lo que generó un amplio debate sobre la seguridad en Cartagena y las implicaciones para el turismo - crédito @erikhoeeg / X

El exfuncionario continuó señalando lo sorprendido que estaba por ser la primera vez que alguien le robaba este tipo de artículo en su vida. Sin embargo, también destacó que el incidente pone de manifiesto una problemática más seria: la precariedad y la pobreza que afecta a algunos habitantes de Cartagena, y cómo estas condiciones pueden llevar a acciones como el robo, incluso de objetos de valor relativamente bajo pero de alta utilidad.

Høeg también comentó sobre las implicaciones que tienen ese tipo de situaciones para la imagen del país: “La chancletas eran viejas y compré otras (que no llevaré a la orilla…). El problema es la visión del país que se llevan muchos turistas europeos o americanos después de acontecimientos así”.

El relato del exembajador provocó una avalancha de comentarios entre los internautas. Otro usuario afirmó: “Me pasó lo mismo el año pasado que fui. Increíble que se peguen de un artículo tan personal”; mientras que otro comentario decía: “Las chancletas, pobreza extrema que hace perder valores”. Otra persona añadió: “Sin seguridad el progreso es lento y limitado, aunque de allí sale otra expresión, ‘lo pusieron a estrenar’. Lamentable que haya sido a partir de un robo”. Estos comentarios destacan un problema persistente que afecta la percepción y la confianza de los turistas en ciertas regiones.

El diplomático invitó a los internautas invitó a los internautas a seguirlo en su cuenta personal en español, tras abandonar su cargo como embajador de Dinamarca en Colombia - crédito @DKAmbColombia / X

Además de esta curiosa y a la vez preocupante anécdota, Erik Høeg aprovechó para comunicar un cambio significativo en su vida profesional: su sucesor, el embajador Jens Godtfredsen, está tomando las riendas de su cargo en Colombia. Høeg agradeció por la oportunidad y se despidió de sus seguidores, invitándolos a seguirle en su cuenta personal en español: “Estimad@s seguidor@s. Ya dejé mi cargo como embajador 🇩🇰 en 🇨🇴, acreditado ante🇧🇴🇨🇷🇵🇦🇻🇪. Ha sido un privilegio y un placer. Mi sucesor, Emb. Jens Godtfredsen, manejará esta cuenta desde la semana próxima. Me podrán seguir en mi cuenta X personal en español: @erikhoeeg. ¡Abrazo! (sic)”.

Este incidente pone el foco en la importancia de mejorar la seguridad en destinos turísticos clave como la capital de Bolívar, que atrae a visitantes de todo el mundo por su belleza natural e histórica. La situación descrita por el exembajador danés es un recordatorio de que para garantizar el éxito y crecimiento sostenido del turismo, es crucial abordar y resolver problemas subyacentes de seguridad y cultura cívica para ofrecer una mejor experiencia a los turistas.