Presidente del Senado “le bajó el pulgar” a polémica propuesta para reelegir a Gustavo Petro: “No hay ambiente”

Gustavo Petro ha rechazado la opción de que se lleve a cabo una reforma constitucional para habilitar su reelección, pero la senadora Isabel Zuleta insiste en ese propósito - crédito Juan Cano/Presidencia

La propuesta de la senadora Isabel Zuleta, del Pacto Histórico, acerca de promover la reelección del presidente de la República, Gustavo Petro, generó una fuerte ola de comentarios no solo en redes sociales, sino también en la misma corporación. Uno de ellos fue, justamente, el del presidente del Congreso, Efraín Cepeda Sarabia, que prácticamente descartó el éxito de esta iniciativa, pues no ve ambiente para la misma.

Cepeda, que asumió el 20 de julio como nuevo titular del órgano legislativo, indicó que el panorama en el legislativo no se presta, ni siquiera, para llevar a cabo la discusión; en tanto que la reciente modificación a la Constitución Política, que le cerró la puerta a esta posibilidad tras el caso de Juan Manuel Santos, indica que dicha reforma debe aprobarse a través de un referendo o una constituyente.

“No hay ambiente en el Congreso de la República. Y siempre he dicho: el Congreso es el camino para dirimir esas diferencias. Y no veo ambiente para una reelección presidencial; es más, el partido Conservador introdujo un parágrafo en el que no solamente es ese acto legislativo, sino un referendo, porque es un tema absolutamente garantista el preguntarle al pueblo colombiano”, indicó Cepeda.

El pronunciamiento de Cepeda se dio luego de que la senadora Zuleta anunciara a los medios que en el presente semestre radicaría el articulado, con el que busca someter a discusión la posibilidad de reabrir la llave hacia un nuevo periodo de Petro, de cara al 2026-2030.

“Nos falta incorporar los conceptos jurídicos. Nos parece muy importante involucrar a los juristas, sobre todo exmagistrados, que han tenido una tradición en estas discusiones. ¿Por qué? Porque ya han dado la discusión de qué es la sustitución de la Constitución Política y cuáles son los límites que tenemos los congresistas para presentar reformas”, manifestó la congresista del Pacto.

