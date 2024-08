La razón por la que Gabriela Tafur regresa a Colombia: Esteban Santos el culpable

La exreina llegará a Colombia a coordinar los preparativos de la ceremonia - crédito @chismesyfamosos/Instagram

En octubre de 2023 Esteban Santos y Gabriela Tafur anunciaron su compromiso con un carrete de fotografías. La pedida de mano se llevó a cabo en el Valle de Napa, en California, después de más de seis años de relación y un sinfín de historias para mantener viva la llama del amor a pesar de la distancia.

Seis meses más tarde, la feliz pareja comenzó a dar algunas pistas de lo que sería la celebración en la que estarán invitados importantes para la familia. De acuerdo con información revelada por la pareja en abril de 2024, el matrimonio se llevará a cabo el 7 de septiembre según reveló en un emotivo video publicado en sus redes sociales.

“Feliz último aniversario de novios, mi vida entera. El 7 de septiembre será de esposos Esteban Santos”, escribió Gabriela al anunciar su fecha de boda, resaltando el significado especial de su último aniversario como novios. “Te amo infinito!! ❤️♾️”, respondió Santos en la publicación de la presentadora.

Recientemente, la abogada compartió un video en su cuenta de Instagram, en el que se le puede ver bastante entusiasmada bailando al ritmo del tema Brown eyed girl de Van Morrison. De acuerdo con la publicación, Tafur estaba organizando la maleta para un viaje que tenía planeado a Colombia en el que coordinará los últimos detalles de su matrimonio con Esteban Santos.

“Bailecito de que viajo a Colombia a terminar de planear el matrimonio porque ya me caso en un poquito más de un mes con el amor de mi vida… y por eso no me rinde empacando”, escribió sobre lo que le espera a la vallecaucana en este último mes de soltería. Sus seguidores se preguntan si la exreina ha contado con el apoyo del hijo del expresidente Santos, pues es ella quien más emocionada ha estado con los preparativos.

Algunos de los comentarios que dejaron sus seguidores en la publicación fueron: “Una de las parejas más bonitas y por la que todavía, todavía creo en el amor”; “Gaby bailando es todo lo que está bien en esta vida”; “el matrimonio que todos estamos esperando para ver el vestido con el que llegará la reina a su día feliz”; “soy yo el único que está esperando el 7 de septiembre para ver a la nuestra vestida de blanco”, entre otros.

Así fue la pedida de mano de Esteban Santos a Gabriela Tafur

En entrevista con Infobae Colombia, la exreina contó los detalles de lo que fue la sorpresa que se llevó cuando su novio, Esteban Santos, le pidió matrimonio en medio de su quinta celebración de aniversario como novios.

“Me dijo que íbamos a un evento en el que se celebraría el aniversario de un viñedo que conocíamos y por eso nos pusimos bonitos. Recuerdo que durante la semana él me insistía en que ese día me debía ir muy linda. Busqué un vestido acorde para la ocasión y me arreglé como si fuera para una fiesta, pero cuando llegamos no vi a nadie más”, reveló la exreina en una entrevista para este medio de comunicación.

Gabriela Tafur, quien cursa una maestría en la Universidad de Stanford, se vio sorprendida por la propuesta, especialmente al no haber anticipado comprometerse este año. La organización detallada de Santos convirtió la sorpresa en un momento inolvidable para ambos.

“Cuando yo me acerco, él se arrodilla de inmediato y yo me puse a llorar de la emoción, literalmente borré casete. La verdad es que debo confesar que yo no le escuchaba ni le entendía nada de lo que me decía, simplemente decidí arrodillarme a su lado y le contesté que ¡claro que sí me quiero casar contigo!”, añadió la presentadora en diálogo con este medio.